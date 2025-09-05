Україна: Перша ліга

23-річний гравець шукатиме більше ігрового часу у складі клубу Першої ліги.

Півзахисник Зорі Тимур Кораблін продовжить кар’єру у складі полтавської Ворскли. Про це повідомив офіційний сайт луганського клубу.

Як інформує портал Transfermarkt, орендна угода між клубами розрахована до 30 червня 2026 року.

23-річний Кораблін приєднався до Зорі влітку 2023 року. У сезоні 2024/25 він провів 13 матчів, не відзначившись результативними діями. Поточну кампанію хавбек розпочав без ігрової практики — жодного матчу у складі луганців він ще не зіграв. Його чинний контракт із клубом діє до червня 2027 року.