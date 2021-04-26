Германия

Предлагаем вашему внимаю лучшие взятия ворот в минувшем туре Бундеслиги.

Минувший, 31-й тур чемпионата Германии подарил болельщикам множество зрелищных матчей и красивых голов.

Официальный Youtube-канал немецкой Бундеслиги подготовил подборку из пяти лучших голов прошедшего тура, в которую попали классный удар головой от Кайдары, шикарная комбинация Боруссии М с голом Эмболо, скоростной забег Холанда, красивый гол Аларио после контратаки Байера и могучий выстрел Дуды за Кельн.

Видео голов:

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