20 квітня 2026, 15:21
Досвідчений форвард Роберт Левандовські може затриматися в Барселоні на наступний сезон. Про це рапортує видання Mundo Deportivo.
Футбольний агент Піні Захаві, який представляє інтереси 37-річного нападника, найближчим часом обговорить із "синьо-гранатовими" майбутнє свого клієнта. Термін чинного трудового договору поляка з каталонцями закінчується по завершенні нинішньої кампанії. Керівництво клубу, задоволене професіоналізмом ветерана, готове запропонувати зірковому гравцю новий контракт терміном на один рік.
Сам Роберт не проти залишитися в Барселоні, попри інтерес з боку низки європейських клубів та представників чемпіонату Саудівської Аравії.
У поточному розіграші Ла Ліги сезону-2025/26 Левандовські провів 25 матчів, у яких забив 12 м'ячів та віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що Барселона зробила запит щодо Серлота.