Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи, який пройде 11 квітня та розпочнеться о 22:00.

Баєр в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи прийме на своєму полі Вест Гем.

Баєр — Вест Гем

Четвер, 11 квітня, 22:00. Стадіон Бай-Арена, Леверкузен, Німеччина. Головний арбітр зустрічі — Артур Суареш Діаш (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Баєр на попередній стадії з великими труднощами здолав Карабах у двоматчевому протистоянні. Фактично, Патрик Шик затягнув на собі леверкузенців у чвертьфінал, забивши три голи вже в компенсований час. Вест Гем, своєю чергою, розгромив Фрайбург 5:0 після мінімальної поразки на виїзді та крокує за другою єврокубковою звитягою поспіль — після тріумфу в торішньому розіграші Ліги конференцій.

Команда Хабі Алонсо набрала дивовижну форму і досі не програла жодного матчу в цьому сезоні. Требл, анбітен — на що замахнеться Баєр? Мрії фанатів леверкузенців не мають меж, втім недооцінювати Вест Гем не варто. "Молотобійці" йдуть сьомими в АПЛ, мають доволі потужний склад і вміють грати про швидких команд.

Девід Моєс не може розраховувати на Едсона Альвареса, який пропустить гру через дискваліфікацію, але це гарна можливість довести свою потрібність команді для Калвіна Філліпса. Також під питанням участь Джареда Боуена, який відновлюється після пошкодження. В Баєра немає втрат серед основних гравців, тому Хабі Алонсо може виставити найпотужніший склад.

Команди зустрічалися між собою в товариській грі минулого літа і леверкузенці відсвяткували перемогу з рахунком 4:0. Цього разу лондонці поставляться до гри більш серйозно, але для потенційного успіху Девіду Моєсу треба буде розв'язати проблему гри в обороні, адже його команда пропускає занадто багато — 9 м'ячі в 5 останніх іграх АПЛ.

В Баєра ж все куди простіше — машина Алонсо працює та й фортуна не ображає. Ми очікуємо, що команди зможуть обмінятись голами, але Баєр все ж таки здобуде перемогу та невеличку перевагу перед грою у відповідь.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баєр Леверкузен: Градецькі — Коссуну, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Адлі, Вірц — Шик

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Агерд, Зума, Палмьєрі — Філліпс, Соучек — Кудус, Ворд-Праус, Пакета — Антоні

Не зіграють: ... — Ареола, Альварес

Під питанням: Артур, Гложек, Телла — Боуен

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