Украина

Вратарь Динамо пропустит сентябрьские матчи сборной Украины.

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал подробности своей травмы и-за которой не сможет помочь сборной Украины в матча отбора на ЧМ-2022, которые пройдут в сентябре.

"Эта проблема не свежая, она меня периодически беспокоила в течение года. День поболит, на следующий день попускает. Старался не обращать внимание. Острую боль почувствовал по возвращению в Киев после товарищеской игры с Интером. Спину вправили и попустило, но в игре с Ингульцом почувствовал дискомфорт в пояснице.

Записался на МРТ. Там уже выявили обострение межпозвоночной грыжи. Такая беда случается у каждого 4-5 профессионального спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна. Придется пропустить определенный период времени. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину.

Пропущу ли я матчи сборной? К сожалению. Я не тренировался в общей группе. Не тренироваться десять дней и ехать на второй день играть, думаю, это сложно", приводит слова Бущана FanDay.

Напомним, матчи сборной из-за травмы пропустит и голкипер Шахтера Анатолий Трубин, который выбыл на полтора месяца. Также сбор пропустит Андрей Лунин, который сдал "позитивный" тест на коронавирусную инфекцию.