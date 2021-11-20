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Итальянский специалист прокомментировал успех "горняков"

Ассистент главного тренер Шахтера Давиде Поссанцини прокомментировал победу над Рухом (2:0) в матче 15-го тура УПЛ.

"Мы провели очень сложный матч, но именно такого ожидали. Даже слишком. Было очень тяжело, потому что с первой минуты они играли просто в обороне, в конце концов все ближе и ближе к своим воротам. Было очень сложно найти гол. Я очень ценю, как терпеливо наши ребята играли до конца, не теряли уверенности в себе, выдерживали нашу философию. В итоге на последних минутах мы забили.

Что касается удаления Роберто, я не заметил, что случилось, потому что в тот момент бежал на поле к Маркосу Антонио. Я знаю Роберто очень хорошо, и он всегда уважает всех – и арбитров, и соперников. Может быть, произошло просто какое-то недопонимание и единственный виновный – язык.

Не считаю справедливой желтую карточку тренерскому штабу. Как я отметил раньше, самая большая сложность – язык. Иногда то, что мы говорим, может быть непонятно. И когда в процессе общения вы не можете понять друг друга, тот, кто тебя слушает, часто смотрит на твою манеру, на твое поведение. Роберто, как настоящий итальянец, очень эмоционален. Однако, когда он так делает, это не значит, что он не уважает людей. Я знаю Роберто – он уважает всех. Очень печально, что сегодня он получил красную карточку. Он очень эмоциональный человек, и, возможно, арбитр смотрел больше на это.

Следующий матч – в Лиге чемпионов, и Роберто там будет на месте. Я спокоен, как всегда. Буду постоянно на связи с Роберто и буду выступать там своим характером", – приводит слова Поссанцини официальный сайт клуба.

Напомним, главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби заработал удаление на 86-й минуте встречи с львовянами.