Керманич Епіцентру прокоментував нічию проти Карпат.

Кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти львівських Карпат.

Епіцентр — Карпати 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Ми налаштовувались на перемогу, але по сьогоднішньому матчу, давайте відверто, абсолютно рівна гра. Напевно, дві команди створили один дуже небезпечний момент — це наш момент після кутового, коли чудово зіграв воротар. А так абсолютно нічийна гра.

Десь, можливо, гра була до голу, але я задоволений тим, як складалась гра.

Карпати зараз на ходу, це команда, яка багато забиває, але ми сьогодні, в принципі, перекрили всі їхні сильні сторони та мали свій шанс — на жаль, не використали.

Думаю, на сьогоднішній день рахунок по грі абсолютно.

Мороз? Усе дуже просто: травму отримав на розминці під час удару і не зміг продовжувати гру — вимушена заміна. Але Степан Григоращук молодець, добре замінив.

Емоції Сіфуентеса під час заміни? Правильно ви кажете. Нехай розбереться в собі. Знаєте, ці емоції… Молодець, що він незадоволений, що його міняють, але в нас є 28 чоловік.

Це моє рішення, і він має його поважати. Нічого страшного в цьому немає, я задоволений тим, як хлопці грали. Те, що його замінили — у нас незамінних людей немає. Замінили, нервує — нехай нервує, нічого страшного.

Наприкінці гри був стандарт у наші ворота, нам потрібен був Сидун. Коли вже м’яч був наш — ми випустили Маткевича, це була чисто тактична заміна", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр зіграє домашній матч проти Олександрії.