Керманич Карпат прокоментував перемогу над Рухом.

Львівські Карпати в гостьовому матчі двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги обіграли Рух у дербі.

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Франсіско Фернандес прокоментував виступ власної команди.

"Нам важко дався початок матчу. Думаю, що забракло енергії або інтенсивності. Тому протягом перших 15 хвилин не все вдавалось у контролі гри. Утім, решту частину матчу я вважаю, що ми почали домінувати у грі: як з м’ячем, так і без нього, як в атаці, так і в обороні.

Були очевидні гольові моменти, ми забили три голи і мали можливість забити більше. Я задоволений тим, що ми здобули перемогу. Оскільки такі поєдинки, як дербі, є важливими для нас і наших уболівальників. Ми хочемо надалі продовжувати вигравати матчі та ми задоволені цим результатом.

Таке дербі різниться, оскільки тут було чимало футболістів, які грали за дві команди, багато гравців, друзів. Вони товаришують між собою. Це дербі було більш спокійним і мирним порівняно з іншим. Ми розуміємо, що дербі — це особливі матчі.

Тим не менше, ми наголошували впродовж тижня, що для нас важливо продовжувати успішну серію, тримати ворота на нуль і продовжувати здобувати перемоги. Цієї мети ми досягли у сьогоднішньому поєдинку, ми грали заради наших фанатів.

Ілля Квасниця мав би бути важливішим для нас. Він має бути більш наполегливим у повсякденній роботі та у ті моменти, коли йому надається ігровий час. Клуб на нього зробив ставку — Ілля є важливим футболістом для нас і я йому довіряю. Квасниця повинен продовжувати наполегливо працювати, щоб мати можливість надалі виступати.

Утримання воріт "на нуль" в останніх матчах є свідченням того, наскільки наполегливо працює команда. Дуже часто ми звертаємо увагу на захисників або на воротаря у таких ситуаціях. Проте, на мою думку, тут йде мова про колективну роботу. Варто відзначити і Фаала, і Бруно, і Карабіна. Також слід додати, що наші вінгери відпрацьовують в обороні та підстраховують латералів. Тут йдеться загалом про колективне, а не індивідуальне.

Утримання воріт "на нуль" також є свідченням того, що у нас в атаці є покращення. Команда атакує та обороняється дотримуючись компактності. Це свідчення того, що ми більше часу контролюємо м’яч. Для нас важливо побиття ось таких міні-рекордів, щоб воно продовжувалося надалі. Щоб продовжували працювати у такому ж дусі", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Карпати вдома гратимуть проти черкаського ЛНЗ.