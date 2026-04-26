Захисник Карпат прокоментував перемогу над Рухом.

Львівські Карпати в гостьовому матчі двадцять п’ятого туру української Прем’єр-ліги обіграли Рух у дербі.

Після завершення гри захисник "зелено-білих" Тимур Стецьков прокоментував виступ власної команди.

"Я вже давно у заявці команди. Чекав виходу на поле у кожній грі. Не можу сказати, що це було неочікувано. Маленький мандраж відчув. Але такий мандраж завжди присутній. Радий, що вийшов. Дякую команді, дякую тренерському штабу.

Я не концентруюсь на стадіонах чи імені суперника. Намагався про травму не думати, готувався до гри. Хотів вийти на десять хвилин і відчути впевненість.

Було важко. Тренування чи навіть товариська гра — не є показником. Офіційний поєдинок завжди буде більш показовим. Добре, що вийшов, дали відчути гру. До того ж рахунок дозволяв. Головне, що зіграли на нуль. Я за це найбільше хвилювався. Команда має гарну серію. Вийти і щось зіпсувати — було б не дуже добре.

Хочу подякувати дружині та батькам. Дружина в цей важкий для мене час перебувала поруч 24/7. Дуже дякую їй. Впевнився, що мій вибір був правильним. Також дякую усім за підтримку — це було важливо і цінно.

Варто сказати, що Карпати відчувають значну підтримку фанатів на кожній грі. Але дербі — це особлива історія. На якому б місці наш суперник не грав, який би склад у них не був, постійно відчувається напруга дербі. Ми показали, що у Львові одна команда. І це — Карпати", — заявив український виконавець.

У наступному турі Карпати вдома гратимуть проти черкаського ЛНЗ.