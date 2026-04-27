Автор покеру прокоментував історичний поєдинок.

Венесуельський півзахисник Кривбас Кривий Ріг Глейкер Мендоза поділився емоціями після драматичного поєдинку проти Динамо Київ (5:6) у 25-му турі Українська Прем’єр-ліга, в якому він оформив покер.

Мендоза вписав своє ім’я в історію чемпіонату, ставши першим гравцем, який забив чотири м’ячі у ворота киян в одному матчі. Усі свої голи він оформив ще в першому таймі, зробивши рахунок 4:1 на користь криворізької команди.

Втім, після перерви Динамо Київ змогло переломити хід гри та вирвати вольову перемогу:

“Залишається гіркий присмак. Я хотів перемогти, хотів, щоб команда виграла. Ми провели дуже хороший матч, але ми без трьох очок. Так, я забив чотири м’ячі, але команда не перемогла. Водночас це один із найкращих матчів у моєму житті”, — зізнався Мендоса.

Покер у ворота Динамо Київ дозволив Глейкеру Мендозі піднятися на друге місце в гонці бомбардирів — тепер у нього 10 голів. Попереду лише форвард киян Матвій Пономаренко, який має 11 забитих м’ячів.