Коментар опорного півзахисника Еюпспора.

У рамках п'ятого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України протистоятиме французькій національній команді. Напередодні гри свій коментар дав опорний півзахисник Еюспора Тарас Степаненко.

"З мого досвіду, це нереально – вдавати, що ти не знаєш про рівень Франції. Ім'я вони завойовували своїми результатами на протязі вже століття. Коли я готувався до таких матчів, я собі казав: "Я повинен бути сконцентрованим максимально всі 90 хвилин".

У чому сила таких команд? У них, з їхньою якістю, на кожну позицію може вийти новий не гірший футболіст, і якщо ти даєш якийсь бій і не готовий бути сконцентрованим на 100%, то десь вони використовують цей момент – і ти вже не в тій позиції.

Практично всі, викликані в збірну України, мають досвід на високому рівні. Вони знають, як грати такі матчі. Я не думаю, що французи набагато сильніші. Так, у них набагато більший вибір футболістів. І у них може бути 2-3 склади. Але за якістю наших футболістів і колективу, я думаю, ми їм точно не поступаємося".

Про те, хто може підсили збірну України:

"Я дуже радий, що Батагова викликали (хоч він і не зіграє через травму, – прим. Football.ua). Він дійсно заслуговує, я за ним слідкую, дуже гарний футболіст. У нас з лівою ногою тільки один центральний захисник – Коля Матвієнко. Думаю, Арсеній буде гарним підсиленням для збірної і обов’язково за неї зіграє.

Не можу стверджувати, що слідкую за всіма молодими футболістами чемпіонату України. Не буду називати імена, але знаю парочку, хто ще заслуговує на виклик до збірної. Але у нас гарний склад. Завжди викликаються й молоді футболісти. Вважаю, що на даний момент це всі ті, хто дійсно заслуговує бути в збірній", — сказав Степаненко.

Матч Франція — Україна відбудеться 13 листопада, о 21:45.