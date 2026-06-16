Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер збірної Англії прокоментував свій фізичний стан перед стартом чемпіонату світу-2026.

Вінгер Арсеналу та збірної Англії Букайо Сака запевнив, що готовий допомогти своїй команді в стартовому матчі чемпіонату світу-2026 проти Хорватії.

Останнім часом навколо фізичного стану футболіста виникало чимало запитань. Вінгер Арсенала прибув до розташування "трьох левів" із проблемами ахіллового сухожилля, а головний тренер англійців Томас Тухель раніше зазначав, що гравець був змушений виступати через біль.

Втім, Сака дав позитивний коментар щодо свого відновлення після того, як провів близько 30 хвилин у товариському матчі проти Коста-Рики (3:0).

"Я не та людина, яка буде сперечатися з головним тренером. Що я можу сказати, так це те, що Мікель, медичний штаб Арсенала та медичний штаб збірної Англії чудово контролювали мою ситуацію.

Я почуваюся краще, ніж почувався протягом останніх кількох тижнів. Я готовий грати", — цитує слова футболіста видання Sky Sports.

Нагадаємо, що збірна Англії розпочне свій шлях на чемпіонаті світу-2026 матчем проти Хорватії, який відбудеться 17 червня о 23:00 в рамках групи L.