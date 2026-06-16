Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Уругваю задоволений рівнем самовідданості своїх товаришів по національній команді.

Центральний півзахисник і капітан збірної Уругваю Федеріко Вальверде поділився своїми враженнями від поєдинку із Саудівською Аравією в першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026, передає офіційний сайт ФІФА.

Саудівська Аравія — Уругвай 1:1 Відео голів та огляд матчу 16.06.2026

Вальверде пояснив, що завадило уругвайцям розпочати мундіаль більш вдало й похвалив своїх товаришів по національній команді за рівень самовідданості.

"По перерві ми покращили як свою налаштованість на гру, так і інтенсивність. Старт турніру й хвилювання зіграли проти нас. У другому таймі ми зробили те, про що просив тренер (Марсело Б'єлса), і додали в грі. Як капітан, я задоволений самовіддачею команди. Я хотів би зосередитися саме на тому, що ми зробили, щоб здобути нічию. Підтримка вболівальників додала нам багато енергії, тож я також хочу подякувати всім, хто прийшов нас підтримати. Ми будемо наполегливо працювати, щоб перемогти в наступному матчі", — додав 27-річний гравець.

Зауважимо, що Федеріко визнали найкращим гравцем поєдинку Саудівська Аравія — Уругвай.

У понеділок, 22 червня (початок протистояння — о 01:00 за Києвом), уругвайці зустрінуться з Кабо-Верде на американському Маямі Стедіум.