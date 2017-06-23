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Подопечные Руи Жорже добыли победу над македонцами в результативном поединке (4:2), однако прекратили выступления на молодежном чемпионате Европы.

Македония и Португалия встречались в Гдыне в рамках третьего тура группового этапа. Команда Руи Жорже набрала три пункта и занимала вторую строчку таблицы, а подопечные Благоя Милевски располагали одним баллом и замыкали квартет В.

Чтобы стать лучшей второй командой португальцам нужно было побеждать и с разницей хотя бы в три мяча. Поэтому номинальные гости с первых мгновений поединка ринулись в атаку. И это принесло результат! Эдгар Ие после подачи с углового нанес удар головой, а Сисковски выручить не смог. Очень хорошее начало для подопечных Жорже. Македонцы с трудом справлялись с прессингом соперника, поэтому атакующая игра номинальных хозяев выглядела блекло.

Второе взятие ворот произошло в середине тайма, когда Брума шикарным ударом из-за пределов штрафной поразил правый верхний угол владений Сисковски. Уж этот португалец запомнится своими красивыми голами на этом турнире. Команда Жорже пыталась забить третий мяч до перерыва, но, к своему сожалению, не удержала ворота на замке. Барди блестящим ударом издали отправил мяч в дальний угол ворот Варелы. Больше опасных моментов команды не имели, поэтому на отдых ушли при минимальном преимуществе португальцев.

Македонцы в перерыве, кажется, решили, что не дать Португалии сделать необходимую разницу — дело всей их жизни. Команде Жорже было очень тяжело проходить редуты соперника, но на 57-й минуте мяч в воротах Сисковски все равно оказался. Медейруш отдал замечательную разрезающую передачу на Поденсе, а последний не оставил шансов голкиперу. Однако номинальным гостям этого было мало. Невеш упустил свою возможность, когда полузащитник с убойной позиции ударом головой промахнулся по воротам.

Португальцы уже забыли про риск и всей командой пытались сломить сопротивление соперника, однако гол забили подопечные Милевски. Македонцы убежали в контратаку, которую после передачи Элмаса точным ударом завершил Маркоски. Номинальные гости еще отчаяннее пытались забить и их потуги завершились взятием ворот. Брума подкараулил мяч в штрафной после серии рикошетов и отправил его под перекладину.

Команда Жорже провела финальный штурм, но он успехом не увенчался. Стоит сказать, что Жота под занавес встречи был "награжден" красной карточкой. Как итог, Португалия в зрелищном поединке одолела Македонию, но этого не хватило, чтобы надеяться на продолжение выступлений на молодежном Евро.

Артем Андросян, Football.ua

Македония U-21 — Португалия U-21 2:4

Голы: Барди, 40, Марксоки, 80 — Эдгар Ие, 2, Брума, 22, 90+1, Поденсе, 57

Македония U-21: Сисковски — Мурати, Зайков, Попзлатанов, Бейтулай — Барди, Николов, Бабунски (Маркоски, 73) — Ангелов (Элмас, 58), Радески (Муслиу, 28), Георгиев

Португалия U-21: Варела — Канселу, Эдгар, Фигейреду, Ребошу (Родригеш, 18) — Санчеш (Орта, 55), Невеш — Поденсе (Жота, 69), Медейруш, Брума — Пасиенсия

Предупреждения: Бабунски, Муслиу, Сисковски, Мурати — Пасиенсия, Фигейреду

Удаление: Жота, 90+2 (прямая красная карточка)