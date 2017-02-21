Испания

Успешные выступления Севильи в нынешнем сезоне на фоне слухов об интересе Барселоны к Хорхе Сампаоли убедили руководство Нервион предложить новое соглашение наставнику.

Хорхе Сампаоли принял Севилью перед началом нынешнего сезона. При нем команда идет третьей в Ла Лиге, уступая лишь Реалу и Барселоне. Кроме того, Севилья вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сразится с Лестером.

Барселона в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом и пока не известно, станут ли блаугранас продлевать контракт с нынешним тренером Луисом Энрике. Соглашение астурийца рассчитано лишь до окончания текущей кампании.

Недавно СМИ сообщили о том, что Барселона заинтересована в Сампаоли. Сам аргентинец отказался комментировать эти слухи, но и не исключил возможность работы в каталонском клубе.

"Мы желаем, чтобы Сампаоли оставался в Севилье", — заявил президент клуба Хосе Кастро в интервью Cadena SER.

"Нам по душе атакующий стиль игры Хорхе. Севилья предложила ему продлить контракт еще на год".

Также Кастро подтвердил, что клаусула Сампаоли составляла лишь полтора миллиона евро.

Нынешнее соглашение экс-тренера сборной Чили рассчитано до лета 2018 года.