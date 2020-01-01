Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
С Новым годом! Время АПЛ!
По итогам прошлого тура наша редакция немного увеличила банк, и мы надеемся продолжить в том же духе. Выбрать ставки на этот тур нашего с Parimatch проекта было крайне сложно, ведь на повестке дне лишь один тур АПЛ. Посмотрим, что из этого выйдет.
Текущий банк: 4796,705 грн
Новогодний тройник
Саутгемптон — Тоттенхэм (1 января)
"Шпоры" уже очень давно не пропускали и вряд ли эта неудачная серия прервется в выездном матче против Саутгемптона. "Святые" отлично показали себя в прошлых матчах и сейчас попробует взять полноценные три очка. В то же время, Тоттенхэму нельзя терять очки, если команда хочет бороться за топ-4. Берем обе забьют.
Прогноз: Обе забьют
Коэффициент: 1,58
Арсенал — МЮ (1 декабря)
МЮ сейчас на ходу, Арсенал — в кризисе. Если говорить исключительно о футболе, то манкунианцы сейчас на голову сильнее. Исходя из этого берем, что гости не проиграют. Надеемся, обойдется без новогодних сюрпризов.
Прогноз: МЮ не проиграет
Коэффициент: 1,49
Ньюкасл — Лестер (1 января)
Основа Лестер отдыхала в матче против Всет Хэма и теперь рвется в бой. "Лисы" по-прежнему в хорошей форме, несмотря на поражения от Сити и Ливерпуля, и Ньюкасл не должен стать для них большой преградой. Мы считаем, что минимум дважды Лестер забьет.
Прогноз: ИТБ2 (1,5)
Коэффициент: 1,59
Общий коэффициент: 3,76
Ставка: 250 грн
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы остановили свой выбор лишь на одном экспрессе. Выбор критически мал, поэтому впервые наша редакция делает лишь одну ставку. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?