Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

С Новым годом! Время АПЛ!

По итогам прошлого тура наша редакция немного увеличила банк, и мы надеемся продолжить в том же духе. Выбрать ставки на этот тур нашего с Parimatch проекта было крайне сложно, ведь на повестке дне лишь один тур АПЛ. Посмотрим, что из этого выйдет.

Текущий банк: 4796,705 грн

Новогодний тройник

Саутгемптон — Тоттенхэм (1 января)

"Шпоры" уже очень давно не пропускали и вряд ли эта неудачная серия прервется в выездном матче против Саутгемптона. "Святые" отлично показали себя в прошлых матчах и сейчас попробует взять полноценные три очка. В то же время, Тоттенхэму нельзя терять очки, если команда хочет бороться за топ-4. Берем обе забьют.

Прогноз: Обе забьют

Коэффициент: 1,58

Арсенал — МЮ (1 декабря)

МЮ сейчас на ходу, Арсенал — в кризисе. Если говорить исключительно о футболе, то манкунианцы сейчас на голову сильнее. Исходя из этого берем, что гости не проиграют. Надеемся, обойдется без новогодних сюрпризов.

Прогноз: МЮ не проиграет

Коэффициент: 1,49

Ньюкасл — Лестер (1 января)

Основа Лестер отдыхала в матче против Всет Хэма и теперь рвется в бой. "Лисы" по-прежнему в хорошей форме, несмотря на поражения от Сити и Ливерпуля, и Ньюкасл не должен стать для них большой преградой. Мы считаем, что минимум дважды Лестер забьет.

Прогноз: ИТБ2 (1,5)

Коэффициент: 1,59

Общий коэффициен т: 3,76

Ставка: 250 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы остановили свой выбор лишь на одном экспрессе. Выбор критически мал, поэтому впервые наша редакция делает лишь одну ставку. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?