Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги восемнадцатого тура нового проекта — Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

Этот тур был очень тяжелым для прогнозирования и мы не стали придумывать ставки ради ставок, но даже тот единственный экспресс оказался провальным.

Ставка №1

Матч: Саутгемптон — Тоттенхэм 1:0 / Арсенал — МЮ 2:0 / Ньюкасл — Лестер 0:3

Прогнозы: Обе забьют / МЮ не проиграет / ИТБ2 (1,5)

Коэффициент: 3,76

Ставка: 250 грн

Сумма выигрыша: 0

Два матча из трех, которые мы внесли в экспресс, начались в одно время. Саутгемптон забил довольно быстро, и мы стали пристально следить за матчем в Ньюкасле. Там Лестер контролировал ход встречи, но не забивал практически до конца второго тайма. Но затем, за три минуты закрыл этот матч, забив два гола один за одним.

Осталось дождаться гола "шпор", но его мы так и не увидели. Команда Моуриньо не смогла пробить соперника, а после травмы Кейна надежда на гол стала угасать с бешеной скоростью.

Матч Арсенала и МЮ уже ничего для нас не решал, ставка и так проиграна, но и здесь, как оказалось, нам не подфартило. "Канониры" стали первой командой из ТОП-6, которая смогла переиграть Юнайтед в чемпионате в этом сезоне.

Итог

В первом туре нашего с Parimatch проекта в 2020 году наша редакция проиграла, можно сказать, с треском. Из трех событий в экспрессе не зашли сразу два!

Ах да, Isport.ua и Bigmir)net также в новом году не впечатлили, уж очень тяжелыми на прогнозы получаются новогодние туры.