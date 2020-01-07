Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги девятнадцатого тура нового проекта — Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В этом туре наша редакция удачно спрогнозировала две ставки и не угадала с двойником. Правда, эта неудача не помешала нашей редакции выйти в плюс.

Ставка №1

Матч: Эспаньол – Барселона 2:2 (1:0)

Прогнозы: 1-й тайм: меньше (1.5)

Коэффициент: 1,64

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 328 грн

Здесь пришлось попереживать, ведь Барса после пропущенного гола в середине тайма могла забить. Здорово, что этого не случилось и каталонские команды в итоге занесли нам хороший плюс.

Ставка №2

Матчи: Реал Сосьедад – Вильярреал 1:2

Прогнозы: больше (2.5)

Коэффициент: 1,64

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 328 грн

В этом матче испанской Примеры мы ставили на "верховой" матч и не прогадали. Сосьедад вышел вперед в середине тайма, но во второй половине "субмарина" перехватила инициативу и смогла забить дважды. Это было ровно то, что нам нужно.

Ставка №3

Матчи: Хетафе — Реал Мадрид 0:3 / Аталанта – Парма 5:0

Прогнозы: Хетафе (+1) / больше(2.5)

Коэффициент: 2,3

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Наш экспресс испортила разгромная победа Реала над Хетафе. Команда Зинедина Зидана абсолютно не выглядела лучше противника. Хетафе здорово атаковал и только чудом не смог поразить ворота Куртуа. Аталанта, в свою очередь, легко оформила нам тотал больше, но это не имело значения.

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы показали хороший результат и сохранили за собой первое место. Что касается конкурентов, то Isport.ua снова выдал серию минусов, а вот Bigmir)net наконец-то хоть немного вернулся в игру — у ребят зашел отличный экспресс.