Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги девятнадцатого тура нового проекта — Битва редакций.
Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.
В этом туре наша редакция удачно спрогнозировала две ставки и не угадала с двойником. Правда, эта неудача не помешала нашей редакции выйти в плюс.
Ставка №1
Матч: Эспаньол – Барселона 2:2 (1:0)
Прогнозы: 1-й тайм: меньше (1.5)
Коэффициент: 1,64
Ставка: 200 грн
Сумма выигрыша: 328 грн
Здесь пришлось попереживать, ведь Барса после пропущенного гола в середине тайма могла забить. Здорово, что этого не случилось и каталонские команды в итоге занесли нам хороший плюс.
Ставка №2
Матчи: Реал Сосьедад – Вильярреал 1:2
Прогнозы: больше (2.5)
Коэффициент: 1,64
Ставка: 200 грн
Сумма выигрыша: 328 грн
В этом матче испанской Примеры мы ставили на "верховой" матч и не прогадали. Сосьедад вышел вперед в середине тайма, но во второй половине "субмарина" перехватила инициативу и смогла забить дважды. Это было ровно то, что нам нужно.
Ставка №3
Матчи: Хетафе — Реал Мадрид 0:3 / Аталанта – Парма 5:0
Прогнозы: Хетафе (+1) / больше(2.5)
Коэффициент: 2,3
Ставка: 150 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Наш экспресс испортила разгромная победа Реала над Хетафе. Команда Зинедина Зидана абсолютно не выглядела лучше противника. Хетафе здорово атаковал и только чудом не смог поразить ворота Куртуа. Аталанта, в свою очередь, легко оформила нам тотал больше, но это не имело значения.
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы показали хороший результат и сохранили за собой первое место. Что касается конкурентов, то Isport.ua снова выдал серию минусов, а вот Bigmir)net наконец-то хоть немного вернулся в игру — у ребят зашел отличный экспресс.