Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги первого тура проекта Битва редакций.

Начинаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В первом туре мы сделали всего две ставки и одна их них оказалась удачной. Вторая была близка к тому, чтобы подарить нам плюс, однако по ходу матчу Шахтера и Бенфики мы больше проявляли патриотические чувства и, само собой, переживали за донецкую команду. Поэтому этот минус обидным для нас не стал.

Ставка №1

Матч: Боруссия Д – ПСЖ 2:1

Прогнозы: Боруссия не проиграет

Коэффициент: 1,63

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 326 грн

Боруссия, как мы и писали в анонсе, вполне способна обыграть на своем поле ПСЖ, что и случилось. Холанд продолжает уничтожать соперников на своем пути – на этот раз юноша отметился обоими голами своей команды и принес ей столь важную победу. Уверенный плюс.

Ставка №2

Матчи: Шахтер — Бенфика 2:1

Прогнозы: Бенфика не проиграет

Коэффициент: 1,57

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0

Здесь все наши аргументы были на стороне Бенфики, но Шахтер сумел удивить и абсолютно по делу добился победы. Более того, "горняки" вполне могли забивать и еще больше. "Орлы" показали, что в команде действительно спад, и Шахтер этим спадом воспользовался. Казалось, что после зимней паузы Бенфика окажется команде Каштру не по силам и физическая готовность соперника выйдет на первый план, однако все получилось иначе. Шахтеру аплодисменты за хороший матч и удачи в Лиссабоне!

Итог

В первом туре нашего с Parimatch проекта мы показали 50-центный результат, но все-таки ушли в небольшой минус. Давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.