Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

Отгремел первый тур нашей с Parimatch Битвы редакций, и мы спешим дать старт второму сражению.

Текущий банк: 4426 грн

Битва аутсайдеров Примеры

Сельта — Леганес (22 февраля)

Сельта понемногу выбирается из ямы и сейчас становится фаворитом в битве за выживание. Матч с Леганесом — возможность для "кельтов" доказать это и заметно поправить свое положение. Будущие гости лишились своей главной звезды Мартина Брайтвейта и теперь их шансы остаться в Примере стали еще ниже. Сельта сильнее во всех аспектах и должна брать уверенные три очка.

Прогноз: Победа 1

Коэффициент: 1,87

Ставка: 200 грн

Двойник

Шахтер Донецк — Десна Чернигов (22 февраля)

Шахтер провел сложнейший матч против Бенфики несколько дней назад, что отняло у футболистов все силы. После зимней паузы очень сложно проводить матч такого уровня и нет сомнений, что сейчас команде нужно ротация. Основные футболисты восстановиться точно не успеют. Да и рисковать ими смысла нет. Так что практически нет сомнений, что "горняки" сыграют заметно ослабленным составом, которому Десна будет способна как минимум не проиграть крупно.

Прогноз: Фора 2 (+1,5)

Коэффициент: 1,51

Леванте – Реал (22 февраля)

Прогноз: Фора 1 (+2)

Коэффициент: 1,38

Общий коэффициент : 2,08

Ставка: 150 грн

Реал должен побеждать в этом матче – несомненно. Но есть сразу два фактора, которые говорят, что "сливочные" будут действовать в эконом-режиме в этой игре, и имя им – Манчестер Сити и Барселона. 26 февраля и 1 марта команду Зинедина Зидана ожидают серьезнейшие сражения. В такой ситуации ставка на Леванте с форой +2 выглядит вполне оправданным вариантом.

Итог

Во втором туре нашего с Parimatch проекта мы решили остановиться на ординаре и двойнике. Надеемся, что в наших матчах обойдется без особых сюрпризов и команды сыграют ровно так, как мы от них этого ждем. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?