Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги второго тура проекта Битва редакций.
Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.
По итогам первого тура мы угадали одну из двух ставок, но все равно умудрились уйти в небольшой минус. На выходных жаждали реабилитироваться и, к счастью, нам это удалась на все 100%.
Ставка №1
Матч: Сельта — Леганес 1:0
Прогнозы: Победа Сельты
Коэффициент: 1,87
Ставка: 200 грн
Сумма выигрыша: 374 грн
Единственный матч, по ходу которого нам пришлось серьезно переживать за свою ставку. Сельта, как мы писали в анонсе, сильнее на голову нынешнего Леганеса и должна была спокойно брать три очка в домашнем матче, однако удаление Брадарича на 21-й минуте серьезно пошатнуло нашу уверенность и позиции Сельта. Правда, во второй половине Аспас и кампания взялись за дело и даже в меньшинстве смогли вырвать победу. Браво!
Ставка №2
Матчи: Леванте – Реал
Прогнозы: Фора 1 (+2)
Коэффициент: 1,38
Ставка: 150 грн
Сумма выигрыша: 312 грн
Ставили на то, что Леганес даст бой Реалу и как минимум не проиграет крупно. Все-таки у "бланкос" впереди Ман Сити и Барса и сконцентрироваться на все 100% не получится. Да и сам Леванте дома играет неплохо. В итоге Реал покинул Сьюдад де Валенсия ни с чем — Леванте победил 1:0. Наша ставка зашла без валидола.
Итог
Во втором туре нашего с Parimatch проекта мы показали отличный результат и вышли на первое место в нашей гонке. Постараемся продолжать в том же духе и надеемся, что матчи еврокубков нас не подведут! Теперь давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.