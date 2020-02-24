Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги второго тура проекта Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

По итогам первого тура мы угадали одну из двух ставок, но все равно умудрились уйти в небольшой минус. На выходных жаждали реабилитироваться и, к счастью, нам это удалась на все 100%.

Ставка №1

Матч: Сельта — Леганес 1:0

Прогнозы: Победа Сельты

Коэффициент: 1,87

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 374 грн

Единственный матч, по ходу которого нам пришлось серьезно переживать за свою ставку. Сельта, как мы писали в анонсе, сильнее на голову нынешнего Леганеса и должна была спокойно брать три очка в домашнем матче, однако удаление Брадарича на 21-й минуте серьезно пошатнуло нашу уверенность и позиции Сельта. Правда, во второй половине Аспас и кампания взялись за дело и даже в меньшинстве смогли вырвать победу. Браво!

Ставка №2

Матчи: Леванте – Реал

Прогнозы: Фора 1 (+2)

Коэффициент: 1,38

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 312 грн

Ставили на то, что Леганес даст бой Реалу и как минимум не проиграет крупно. Все-таки у "бланкос" впереди Ман Сити и Барса и сконцентрироваться на все 100% не получится. Да и сам Леванте дома играет неплохо. В итоге Реал покинул Сьюдад де Валенсия ни с чем — Леванте победил 1:0. Наша ставка зашла без валидола.

Итог

Во втором туре нашего с Parimatch проекта мы показали отличный результат и вышли на первое место в нашей гонке. Постараемся продолжать в том же духе и надеемся, что матчи еврокубков нас не подведут! Теперь давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.