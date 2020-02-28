Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги третьего тура проекта Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

После победы во втором туре, наша команда жаждала свой успех преувеличить. Насколько у нас это получилось? Читайте ниже.

Ставка №1

Матч: Лион — Ювентус 1:0

Прогнозы: Победа 2

Коэффициент: 1,91

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Совершенно непредсказуемый результат. Только один Криштиану Роналду до этого поединка забивал в каждом матче не одну неделю, а тут весь Ювентус не сумел забить ни разу. Команда Маурицио Сарри не то, что не смогла одержать победу. Они вовсе проиграли.

Ставка №2

Матчи: Бенфика — Шахтер 3:3 / Наполи – Барселона 1:1

Прогнозы: Тотал больше 2 / Фора 2 (0)

Коэффициенты: 1,38 / 1,63 / 2,24

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 207 грн

Бенфика и Шахтер долго не думали и уже в самом начале матча организовали нам, как минимум возврат. До конца первого тайма был забит еще один гол, а с ним зашла и наша ставка. Но не полностью, поскольку Барселона одержать победу на Наполи не смогла.

Ставка №3

Матчи: Реал Мадрид – Манчестер Сити 1:2

Прогнозы: Ничья

Коэффициент: 3,7

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Изначально эта ставка была несколько рисковой. Предугадать исход этого поединка было очень тяжело, что, собственно, подтвердил и сам матч. Кто бы мог подумать, что Сити так перевернет игру?

"Горожане" проигрывали, но смогли сравнять счет, а затем не дали возможности выиграть нам, предпочтя выиграть самим.

Итог

Исходный тур Битвы редакций от Parimatch можно смело назвать провальным. Да, у нас есть одна ставка, которая зашла, но коэффициент в ней получился настолько маленький, что выигрыш практически не ощущается! Теперь давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.