Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

По итогам третьего тура нашего с Parimatch мы утратили первое место, однако пока наш баланс положительный, и это не может не радовать. После матчей еврокубков мы окунаемся во внутренний футбол в чемпионатах.

Текущий банк: 4569 грн

Реал снова не победит

Реал Мадрид — Барселона (1 марта)

Барселона в последнее время приезжает на Бернабеу как к себе домой, а сейчас еще и Реал погряз в череде неудач. Сперва "сливочные" растратили преимущество над Барсой в Ла Лиге, а затем еще и уступили Сити в Лиге чемпионов, что практически лишило их шансов на выход дальше. Барсу вполне устроит ничья на Бернабеу и ей это по силам.

Прогноз: Барселона не проиграет

Коэффициент: 1,72

Ставка: 200 грн

Вера в Лацио

Лацио — Болонья (29 февраля)

Лацио продолжает борьбу за Скудетто и по итогам этого тура у команды есть отличный шанс взобраться на вершину, ведь в параллельном поединке встретятся конкуренты "орлов" — Ювентус и Интер. Правда, очень жаль, что это матч перенесен на май. Лацио намного сильнее Болоньи и это нужно просто доказать на поле. Ставим на викторию хозяев и их восхождение на первое место.

Прогноз: Победа 1

Коэффициент: 1,57

Ворскла — Шахтер (1 марта)

"Горняки" в четверг прошли Бенфику в Лиге Европы и в прекрасном настроении вернулись в Украину готовиться к следующим матчам в УПЛ. Вряд ли полтавская Ворскла станет тем клубом, который сможет остановить "окрыленный" Шахтер. И даже ротация, которая обязательно будет, наверняка не помешает гостям добиться спокойной победы.

Прогноз: Фора 2 (-1,5)

Коэффициент: 1,51

Общий коэффициент : 2,34

Ставка: 150 грн

И еще один двойник!

Валенсия — Бетис (29 февраля)

Встречаются две раненные команды, которые располагают хорошей атакой, но откровенно слабой защитой. Валенсия и Бетис всегда стремятся играть первым номером и редко закрываются. Предполагаем, что в этом матче будет борьба с пробитием тотала и с голами от обеих команд.

Прогноз: Тотал больше 2,5

Коэффициент: 1,67

Севилья – Осасуна (1 марта)

Севилья всегда играет дома результативно и в этом туре в гости к "нервионцам" приедет Осасуна. Сейчас команда Лопетеги ведет борьбу за третье место и в таких матчах обязательно нужно брать три очка. Севилья в целом сейчас в неплохой форме, тогда как у Осасуны не самый лучший период. Недавние 0:3 от Гранады на своем поле — тому доказательство.

Прогноз: Победа 1

Коэффициент: 1,48

Общий коэффициент : 2,5

Ставка: 100 грн

Итог

В третьем туре нашего с Parimatch проекта мы взяли сразу два двойника и один ординар. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?