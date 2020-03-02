Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В очередном туре все сперва складывалось для нас просто идеально, но в итоге успешным назвать эти выходные нельзя. Несмотря на то, что мы угадали 3 из 5 исходов, выйти в плюс нам не удалось.

Ставка №1

Матч: Реал Мадрид — Барселона 2:0

Прогнозы: Барселона не проиграет

Коэффициент: 1,72

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Реал прервал свою неудачную серию, победив Барселону, чего наша редакция, честно говоря, не ожидала. Каталонцы сыграли даже слабее своего и так не высокого нынешнего уровня, и Реал этим воспользовался. В первом тайме Барса могла забить и даже не один гол, но мадридцы выиграли абсолютно по делу.

Ставка №2

Матчи: Валенсия — Бетис 2:1 / Севилья – Осасуна 3:2

Прогнозы: Тотал больше 2,5 / Победа 1

Коэффициент: 2,5

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 250 грн

Практически без валидола! Два гола на последних минутах от Валенсии и Бетиса, а также победный гол от Севильи на 93-й. Невероятный фарт, который хоть немного подсластил наши выходные.

Ставка №3

Матчи: Лацио — Болонья 2:0 / Ворскла — Шахтер 1:0

Прогнозы: Победа 1 / Фора 2 (-1,5)

Коэффициент: 2,34

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Экспресс, на который мы делали основной акцент, нас подвел. Лацио, как и ожидалось, выдал хороший матч и взял три очка, однако Шахтер на следующий день сенсационно проиграл в Полтаве и отправил наш экспресс в мусорный бак. Такой расхлябанности пусть даже от дублирующего состава "горняков" мы никак не ждали.

Итог

В очередном туре нашего Parimatchпроекта мы были буквально в шаге от триумфа, но дожать не удалось, что вылилось нам в небольшой минус. Давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.