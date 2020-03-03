Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
По итогам прошлого тура нашего с Parimatch проекта мы утратили часть средств и надеемся вернуть их максимально быстро. В этом туре заглянем в кубковые матчи в Испании и Италии, а также не забудем про чемпионат Украины.
Текущий банк: 4369 грн
Забивные испанцы
Мирандес — Реал Сосьедад (4 марта)
Сосьедад сейчас в отличной форме и на ходу, а для Мирандеса этот поединок важнейший в сезоне. Хозяева будут рисковать и наверняка нас с вами ожидает классный поединок с обилием голов. Мы же остановим свой выбор на варианте "обе забьют".
Прогноз: Обе забьют
Коэффициент: 1,65
Ставка: 200 грн
Заглянем в родной чемпионат и не забудем про Юве
Динамо — Колос (3 марта)
Не в том сейчас состоянии Динамо, чтобы громить соперников. Победить киевляне вполне могут, но Колос даст бой и вряд ли проиграет крупно. Берем фору гостей.
Прогноз: Фора 2 (+2,5)
Коэффициент: 1,5
Мариуполь — Ворскла (4 марта)
Ворскла после паузы показывает очень приличный футбол. В прошлом туре команде Максимова и вовсе удалось сотворить настоящую сенсацию — обыграть донецкий Шахтер, что не удавалось соперникам "горняков" на протяжении 48 поединков кряду. Полтавчане на этой волне вполне могут продолжать набирать очки и выбираться из подвала турнирной таблицы. Аккуратно берем их фору в матче с Мариуполем.
Прогноз: Фора 2 (+1)
Коэффициент: 1,4
Ювентус — Милан (4 марта)
Ювентусу удалось спастись в первом матче с Миланом, что делает "бьянко-нери" очевидными фаворитами будущего финала Кубка. Не будем ничего выдумывать — считаем, что "старая синьора" выполнит задачу и выйдет в финал.
Прогноз: Проход Ювентуса
Коэффициент: 1,3
Общий коэффициент: 2,73
Ставка: 169 грн
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы остановились на двух ставках. Верим в успех обеих и желаем удачи нашим соперникам. Кстати, что в этом туре предложили ребята с Isport.ua и Bigmir)net?