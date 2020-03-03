Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

По итогам прошлого тура нашего с Parimatch проекта мы утратили часть средств и надеемся вернуть их максимально быстро. В этом туре заглянем в кубковые матчи в Испании и Италии, а также не забудем про чемпионат Украины.

Текущий банк: 4369 грн

Забивные испанцы

Мирандес — Реал Сосьедад (4 марта)

Сосьедад сейчас в отличной форме и на ходу, а для Мирандеса этот поединок важнейший в сезоне. Хозяева будут рисковать и наверняка нас с вами ожидает классный поединок с обилием голов. Мы же остановим свой выбор на варианте "обе забьют".

Прогноз: Обе забьют

Коэффициент: 1,65

Ставка: 200 грн

Заглянем в родной чемпионат и не забудем про Юве

Динамо — Колос (3 марта)

Не в том сейчас состоянии Динамо, чтобы громить соперников. Победить киевляне вполне могут, но Колос даст бой и вряд ли проиграет крупно. Берем фору гостей.

Прогноз: Фора 2 (+2,5)

Коэффициент: 1,5

Мариуполь — Ворскла (4 марта)

Ворскла после паузы показывает очень приличный футбол. В прошлом туре команде Максимова и вовсе удалось сотворить настоящую сенсацию — обыграть донецкий Шахтер, что не удавалось соперникам "горняков" на протяжении 48 поединков кряду. Полтавчане на этой волне вполне могут продолжать набирать очки и выбираться из подвала турнирной таблицы. Аккуратно берем их фору в матче с Мариуполем.

Прогноз: Фора 2 (+1)

Коэффициент: 1,4

Ювентус — Милан (4 марта)

Ювентусу удалось спастись в первом матче с Миланом, что делает "бьянко-нери" очевидными фаворитами будущего финала Кубка. Не будем ничего выдумывать — считаем, что "старая синьора" выполнит задачу и выйдет в финал.

Прогноз: Проход Ювентуса

Коэффициент: 1,3

Общий коэффициент : 2,73

Ставка: 169 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы остановились на двух ставках. Верим в успех обеих и желаем удачи нашим соперникам. Кстати, что в этом туре предложили ребята с Isport.ua и Bigmir)net?