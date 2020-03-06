Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта Битва редакций.

Продолжаем организованный проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события. В этом туре все пошло не по нашему плану.

Ставка №1

Матч: Мирандес — Сосьедад 0:1

Прогнозы: обе забьют

Коэффициент: 1,65

Ставка: 200 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Мирандес хоть и имел несколько неплохих моментов, по ходу матча не покидала мысль, что мы допустили явную ошибку. Нужно было отталкиваться от силы гостей, а не слепо верить в домашнюю команду.

Ставка №2

Матчи: Динамо — Колос 2:0 / Мариуполь — Ворскла 3:0 / Ювентус — Милан (перенос)

Прогнозы: Фора 2 (+2,5) / Фора 2 (+1) / Проход Ювентуса

Коэффициент: 2,73

Ставка: 169 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Если Колос дал нам надежду, не пропустив в меньшинстве третий гол от Динамо, то Ворскла после классных матчей против Динамо и Шахтера не сумела оказать достойное сопротивление Мариуполю и разрушила наш экспресс.

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы показали ужасный результат и опустились на последнее место. Остается надеяться, что успех к нам вернется и мы вернемся в гонку. Ах да, давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.