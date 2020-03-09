Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта Битва редакций.

Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события. Очередной тур выдался для нас провальным. К сожалению, черная полоса продолжается.

Ставка №1

Матч: Вольфсбург — РБ Лейпциг 0:0

Прогнозы: Победа 2

Коэффициент: 2.11

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Здесь получилась равная игра и абсолютно закономерная ничья. Лейпциг не смог сыграть во всю силу – наверняка в голове были мысли о Лиге чемпионов. Мы же ожидали другой настрой от команды Нагельсманна.

Ставка №2

Матчи: Хетафе — Сельта 0:0

Прогнозы: Победа 1

Коэффициент: 1,85

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Здесь счет был такой же, как и в матче в Германии, однако Хетафе в отличие от Лейпцига создал много моментов и был обязан забивать гол. Банально не повезло, а потеря очков в таком матче может оказать решающее влияние на распределение мест в топ-4.

Ставка №3

Матчи: Александрия — Динамо Киев 1:3 / Арсенал – Вест Хэм 1:0

Прогнозы: Фора 1 (+1,5) / Победа 1

Коэффициент: 2,3

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Арсенал все-таки дожал Вест Хэм, а вот Динамо уже который тур кряду выигрывает не совсем по игре. Алексадрия уж точно не заслуживала поражения в два мяча. Во втором тайме, играя в меньшинстве, хозяева полностью владели преимуществом и наседали на ворота Динамо. Не хватило опыта и мастерства.

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта у нас ни зашло ни одной ставки из трех. Негативная тенденция продолжается, но впереди еще много туров, и мы верим в наш успех. Ах да, давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.