Битва редакций

Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch продолжают эпическую битву!

Плей-офф Евро-2020 стартует уже сегодня, а это значит, что пришло время очередной битвы с нашими коллегами. Напомним, что по ходу турнира редакция Football.ua при поддержке Parimatch соревнуется в прогнозировании матчей с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net.

Текущий банк: 5016,50 грн

Аккуратный двойник

Швеция — Украина (29 июня)

Украина чудом пролезла в плей-офф благодаря победе шведов над поляками, а теперь судьба решила так, что "сине-желтые" сразятся как раз со своими спасителями. Шведы в своей группе показывали неплохой футбол и на бумаге являются небольшими фаворитами в нашей паре. Нам кажется, что команды будут играть очень осторожно, понимая, что цена ошибки невероятно высока. Здесь видим "низовой" матч и минимум голевых моментов.

Прогноз: ТМ 2,5

Коэффициент: 1,58

Италия — Австрия (26 июня)

Итальянцы сейчас являются одними из главных фаворитов турнира. Свой путь в плей-офф подопечные Роберто Манчини начнут с поединка против австрийцев, которые вышли из группы благодаря победе над сборной Украины. Теперь же Австрию ждет настоящее испытание. Мы видим здесь поединок с небольшим количеством голов — взломать оборону австрийцев будет не так просто.

Прогноз: ТМ 3

Коэффициент: 1,33

Общий коэффициент : 2,1

Ставка: 250 грн

Ставим на статистику

Нидерланды — Чехия (27 июня) и Франция — Швейцария (28 июня)

В обеих парах есть очевидный фаворит. Нидерланды и французы будут доминировать в своих матчах, что должно вылиться в превосходство по угловым ударам.

Прогноз: Победа Нидерландов по угловым / победа Франции по угловым

Коэффициент: 1,38 / 1,44

Общий коэффициент: 1,99

Сумма: 250 грн

Риск

Хорватия — Испания (28 июня)

Испанцы не впечатляют на Евро. И победа над словаками со счетом 5:0 не должна вводить в заблуждение. Нынешняя "фурия роха" далека от идеала и не входит в список фаворитов турнира. Нет там и хорватской сборной, однако нам кажется, что эту сборную недооценивают и она как минимум даст хороший бой. Хватит ли этого для прохода — посмотрим, но не рискнуть тут мы не можем.

Прогноз: Проход Хорватии

Коэффициент: 3,95

Ставка: 100 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы сделали аж три ставки и поставили самое большое количество денег на данный момент. Надеемся, что в этот раз мы сможем обойти наших коллег. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!