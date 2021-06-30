Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит четвертого тура проекта — Битва редакций.

Матчи первого раунда плей-офф чемпионата Европы подошли к концу и мы спешим подвести итоги очередного тура нашей с Parimatch Битвы редакций. Тур получился очень неплохим!

Ставка №1

Матч: Италия — Австрия 0:0 / Швеция — Украина 1:1

Прогноз: ТМ 2.5 / ТМ 3

Коэффициент: 2,1

Ставка: 250 грн

Сумма выигрыша: 525,35 грн

Италия — без валидола, второй матч — валидол! Тем не менее, cтавка заходит, и Украина идет дальше! Что может быть лучше?

Ставка №2

Матч: Нидерланды — Чехия и Франция — Швейцария

Прогноз: Победа Нидерландов по угловым / победа Франции по угловым

Коэффициент: 1,99

Ставка: 250 грн

Сумма выигрыша: 496.8 грн

По второй ставке у нас тоже плюс, хотя попереживать пришлось в обоих матчах. Нидерланды сделали себе отличный запас по угловым, но также быстро его растеряли и были близки к ничьей по этому показателю. Что касается французов, то команда Дидье Дешама долго запрягала, но все-таки сделала для нас нужный результат. А затем вылетела из турнира.

Ставка №2

Матч: Хорватия — Испания 3:5

Прогноз: Проход Хорватии

Коэффициент: 3,95

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0

Вы сами всё видели. Ставка не зашла, но риск был все-таки оправданный. Очень обидно.

В четвертом туре нашего с Parimatch проекта у нас зашли две основные ставки и мы увеличили свой банк. Учитывая проигрыш рискованной ставки, результат неидеальный, но очень хороший. Идем дальше! Основная борьба впереди! А как там дела у ISport.ua и Bigmir.net?