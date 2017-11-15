Украина

Корреспондент Football.ua Александр Пузик пообщался с лидером Шахтера и игроком сборной Бразилии Фредом и разузнал у него ответы на многие животрепещущие вопросы.

Football.ua воспользовался паузой в чемпионате Украины и поговорил с полузащитником Шахтера Фредом. В свои 24 года этот игрок вызывается в сборную Бразилии и показывает отличный футбол в матчах за Шахтер, что привлекает интерес со стороны европейских клубов. После прочтения нашего интервью Вы узнаете, в каком чемпионате мечтает оказаться Фред, ознакомитесь с его ближайшими целями, оцените его сборную всех времен и многое-многое другое.

- Недавно твой Instagram достиг отметки в 100 тысяч подписчиков. Чувствуешь ли возрастающую популярность и как она на тебя влияет?

- Это отлично. На меня подписаны столько людей – это не может не радовать. Подписываются люди как из Украины, так и из Бразилии. Я очень доволен этим.

- Успехи Шахтера Лиге чемпионов повлияли на прирост подписчиков?

- Да, конечно. Все смотрят этот турнир и за последнее время у меня стало больше подписчиков. Наверное, действительно повлияли успешные игры Шахтера на международной арене.

- Недавно впервые за два года ты получил вызов в сборную Бразилии. Что почувствовал, когда узнал об этой новости?

- Я был очень счастлив. Был очень рад снова вернуться в сборную, для меня это стало большим счастьем. Но чтобы меня продолжали вызывать, нужно упорно работать. Мечта любого футболиста – как можно дольше оставаться в рядах своей сборной, и я не являюсь исключением.

- Оба матча тогда ты провел на скамейке запасных. Сильно расстроился, что тренер не дал тебе шанс, учитывая, что эти игры не имели для сборной никакого турнирного значения?

- Нет-нет. Быть в сборной – уже большое счастье. Понятно, что хотелось выйти на поле, но ничего страшного. Я отлично поработал в сборной. Надеюсь, что буду продолжать показывать высокий уровень в играх за Шахтер, проявлять себя с наилучшей стороны и получать регулярные вызовы от главного тренера.

- Был ли разговор с Тите? И веришь ли ты, что тебе удастся поехать со сборной на чемпионат мира?

- Поездка на чемпионат мира – это мечта. Чтобы мои старания оценили, мне нужно продолжать показывать себя как в чемпионате Украины, так и в Лиге чемпионов. Тогда тренер посмотрит и скажет: "А почему бы не взять его на чемпионат мира?".

- Кого считаешь конкурентом в сборной?

- Есть несколько игроков на моей позиции. Тот же Фернандиньо, которого ты очень хорошо знаешь по временам игр за Шахтер. Еще Паулиньо и Каземиро – это отличные футболисты, которые являются моими конкурентами.

- Как лидеры сборной Бразилии вроде Неймара, Давида Луиза или Тьяго Силвы относятся к новым людям в команде?

- Меня всегда отлично принимают. Я уже играл с ними на Копа Америка и тогда чувствовал их поддержку. Думаю, что все молодые ребята, которые приезжают впервые в сборную, испытывают те же чувства. К ним всегда отлично относятся.

- Как отнесся к тому, что не получил вызов на матчи против Японии и Англии?

- Такое было решение тренера, и это его право. Я абсолютно спокоен по этому поводу, ведь сейчас переживаю отличные времена в Шахтере. Сейчас мне ни в коем случае нельзя "опускать руки" и следует смотреть только вперед. Только в этом случае у меня будет шанс проявить себя в сборной.

- Смотрел ли товарищеский матч против японцев? Если да, то как тебе игра Тайсона, который вышел на заключительные 20 минут?

- Да, конечно смотрел. Тайсон очень хорошо вступил в игру, у него было несколько хороших моментов. Мне очень понравилась его игра. В Шахтере абсолютно все футболисты болеют за Тайсона.

- С кем больше всего общался в расположении сборной? Говорили ли с Фернандиньо о ситуации в Лиге чемпионов?

- Да, мы общались с Ферной. Обсудили наш отличный матч в Англии. Ферна – мой хороший друг, но в сборной я общаюсь абсолютно со всеми. Возможно, чуть больше с Алиссоном (голкипером Ромы, — прим.), ведь мы с ним вместе играли за Интернасьонал. Однако в сборной все сплочены и с легкостью общаются друг с другом.

- Дважды обыграв Фейеноорд, Шахтер гарантировал место в Лиге Европы. Однако наверняка сейчас стоит цель выйти в 1/8 Лиги чемпионов?

- Сделать это будет невероятно сложно. Впереди у нас тяжелейший матч против Наполи. Тем не менее, мы настроены оптимистично и готовы показать на поле свой максимум. Хотим продемонстрировать силу Шахтера и добиться победы или хотя бы ничьей, ведь этого нам хватит, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, наша команда не умеет играть на ничью и будет думать только о победе. Понятно, что все зависит от сценария игры, но в наших головах будут мысли исключительно о трех очках.

- Перед началом группового этапа могли представить, что Шахтер выиграет три матча из четырех и будет опережать Наполи на шесть очков?

- Сразу после жеребьевки стало понятно, что мы попали в очень сложную группу, но перед нами стояла цель и мы были максимально на ней сфокусированы. Сейчас ситуация не поменялась. Мы сделаем все, чтобы достичь нашей задачи и выйти в следующую стадию Лиги чемпионов. Понимаем, что нам осталось сделать всего один шаг, но на данный момент отрыв от Наполи абсолютно ничего не значит. Еще ничего не решено. Посмотрим, что будет в следующих матчах.

- Недавно официальный сайт УЕФА подсчитал, что ты являешься одним из самых работоспособных игроков ЛЧ. За 4 матча ты пробежал чуть более 47 км, а больше тебя — лишь Кевин Де Брюйне и Сауль. Именно в Шахтере ты научился выполнять такой большой объем работы?

- Я все время, что себя помню за времена в Интернасьонале, был трудоголиком. Однако понятно, что всему основному, что я умею, меня научили здесь, в Шахтере. Я очень вырос с Луческу и Фонсекой. Очень счастлив, что УЕФА не оставило без внимания мою игру и надеюсь, что с каждым днем я буду только прибавлять.

- В Бразилии в этом плане было легче? Не нужно было столько бегать без мяча?

- В футболе нельзя говорить легче или сложнее. В Шахтере я вырос. Шли годы, я взрослел и с каждым днем учился чему-то новому. Сейчас я уже более опытный футболист, чем ранее.

- После того, как прошел первый срок твоей дисквалификации, Шахтер предложил тебе продлить контракт на 5 лет. Насколько важно было именно в тот момент почувствовать доверие и поддержку со стороны клуба?

- Я очень обрадовался, когда представители Шахтера обратились ко мне с предложением продлить контракт. Тогда я даже не раздумывал и сразу подписал соответствующие бумаги. Очень благодарен клубу и доволен своим нынешним положением. Со своей стороны, я буду отдавать команде все свои силы.

- Твой нынешний контракт будет действовать до середины 2021 года. Ты намерен отработать его до конца или есть мысли о смене клуба?

- Да, ты прав по поводу контракта, и я не знаю, что произойдет в будущем. Я продолжаю выполнять свою работу и на данный момент очень счастлив в Шахтере. А что произойдет завтра, мне неизвестно.

- Но все-таки… В каком чемпионате Фред хотел бы попробовать свои силы?

- Это АПЛ. Для меня, как и практически для всех, это самый сильный и интересный чемпионат. Это тот турнир, в котором стремится оказаться абсолютно любой футболист.

- В прошлом месяце я побывал в Харькове на матче Шахтер – Фейеноорд. Там мне довелось пообщаться с голландскими коллегами и все они в один голос выделяли тебя и называли топ-футболистом. По их мнению, уже сейчас ты должен играть за Челси или Манчестер Сити.

- Меня очень радует, что люди подобным образом высказываются обо мне. Однако, как я уже говорил, сегодня я играю в Шахтере и делаю все для этой команды. Стараюсь для болельщиков, чтобы им нравилась моя игра, чтобы они приходили на стадион. И кто знает, быть может в будущем я добьюсь того, чтобы играть в чемпионате Англии в одной из этих команд.

- А смог бы последовать примеру того же Алекса Тейшейры и отправиться в Китай?

- Тейшейре в Китае очень хорошо (смеется). Я не знаю, что произойдет завтра, нужно думать о настоящем. А сегодня — я игрок Шахтера и показываю хороший футбол.

- Как считаете, на сколько вы реализовали свой потенциал в Шахтере и есть ли куда расти в Украине?

- Да, конечно, есть куда расти. С каждым днем я учусь чему-то новому. Как я уже говорил, сейчас я переживаю отличный период в своей карьере и надеюсь, что мои дела с каждым днем будут только улучшаться. По крайней мере я буду делать для этого абсолютно все, что в моих силах.

- Невооруженным глазом видно, что в УПЛ и ЛЧ Шахтер — две разные команды. Насколько сложно настраиваться на матчи чемпионата, учитывая уровень команд?

- Перед нами стоит конкретная цель – это первое место в чемпионате Украины. Каждый футболист находит мотивацию, исходя из этого. Чтобы выиграть желанный трофей, нам нужно побеждать в каждом матче. Поэтому переживать о мотивации не приходится.

- Семиочковое преимущество над Динамо не расслабляет?

- Нет-нет, ни в коем случае. Мы хотим еще больше увеличить этот отрыв.

- Ты являешься далеко не первым бразильцем, перебравшимся в стан "горняков". Кого ты считаешь самым сильным бразильцем, которые выступали или выступают за Шахтер?

- Сложный вопрос, ведь я не так много следил за футболистами, которые были здесь раньше. Если ты все-таки настаиваешь, могу выделить Фернадиньо и Жадсона. Однако лучшим бразильцем Шахтера является Фред (смеется).

- Ты только что упомянул Фернандиньо. После твоего переезда в Украину многие сравнивали тебя как раз с ним. Как ты считаешь, у вас много общего?

- У нас общая позиция, похож стиль игры. Вместе мы играли в сборной, и я очень счастлив, что люди проводят между нами параллели. Это повод для гордости.

- Недавно твой партнер по команде Марлос принял украинское гражданство и уже даже провел за нашу сборную три матча. Как бразильцы Шахтера отнеслись к такому решению партнера?

- Это очень круто для Марлоса. Сейчас он тоже переживает хороший период в Шахтере и абсолютно точно способен помочь сборной Украины. Мы очень волнуемся за него и всегда будем переживать за сборную Украины.

- А как у вас на родине относятся к футболистам, сменившим гражданство?

- Сложно сказать. Не так много людей следят за этим процессом. За него переживали в том же Сан-Паулу (один из бывших клубов Марлоса, — прим.) и наверняка расстроились его решением, но они понимают Марлоса.

- Если оценивать твоих тренеров в Шахтере, то что тебе дал Мирча Лучнску и что изменилось с приходом Паулу Фонсеки лично для тебя?

- Луческу очень помог мне, когда я перешел в Шахтер. Я приехал в Украину очень молодым и за годы под его руководством очень многому научился. Мистер Луческу помог мне прогрессировать. Однако именно с приходом Фонсеки Шахтер вырос как команда. Нам удается обыгрывать прекрасных соперников, в прошлом году мы выиграли все трофеи в Украине, сейчас выдаем хорошие результаты в Лиге чемпионов. Фонсека – прекрасный тренер, который так же, как и Луческу, научил меня очень многому.

- В свои 24 года ты успел поиграть против многих звезд мирового футбола. Кто их соперников произвел наибольшее впечатление и против кого действовать было труднее всего?

- Криштиану Роналду. Он впечатлил больше других. А вот труднее всего играть было против Баварии.

- А из украинских футболистов?

- Коноплянка. Прекрасный футболист, который всегда приносит пользу своей команде.

- Сложно ли тебе было адаптироваться к жизни в Украине и есть что-то, что до сих пор удивляет?

- В начале мне было сложно из-за языкового барьера и иной культуры. Однако бразильцы Шахтера облегчили мою адаптации и очень помог Луческу. Поэтому, в принципе, я привык ко всему очень быстро.

- Вернемся в 2013-й год, когда ты принимал решение о переезде в Украину. Почему ты остановился именно на Шахтере?

- Переход в Шахтер был отличным шагом для меня и моей семьи. В то время чемпионат Украины был очень сильным. Тогда на пике был Металлист, Днепр, то же Динамо. Был прекрасный чемпионат. Плюс повлиял тот факт, что за Шахтер выступало много бразильцев.

- В Интернасьонале ты все-таки был более атакующим футболистом. Как воспринял решение Луческу, отодвинуть тебе в опорную зону, где нужно выполнять намного больше беговой работы?

- Ты прав, в Интернасьонале я был более атакующим футболистом, но как раз в конце моего периода в Бразилии Дунга (тренер Интернасьонала в тот период – прим.) опустил меня глубже, в опорную зону. Так что когда Луческу проделал то же самое в Шахтере, я уже знал какие функции мне нужно выполнять. Я легко адаптировался к новой позиции.

- Кто был твоим футбольным кумиром в детстве?

- Роналдиньо, Робиньо. В те времена, когда мы были детьми, мы всегда наслаждались их игрой и пытались зарядиться их духом победителей. Тогда очень хотелось стать хоть немного похожим на них.

- Кем бы стал Фред, если бы не футбол?

- Какой сложный вопрос! Наверное, я бы много учился.

- О чем мечтает Фред в своей футбольной жизни и что стало бы вершиной твоих достижений?

- Мы всегда ставим перед собой определенные цели. Когда-то я мечтал стать профессиональным футболистом. Мне это удалось. Затем моей целью было играть в Лиге чемпионов, и сейчас я выступаю в этом турнире. На данный момент мечтаю поехать на чемпионат мира. Наши цели постоянно меняются, и мы понемногу стараемся их достигать.

- Можешь составить свою команду всех времен?

- Буффон, Кафу, Жуан, Каннаваро. Классная сборная получается! Левый защитник? Даже не знаю – Роберто Карлос или Марсело… Давай поставим Карлоса. Опорная зона – Пирло и, конечно же, Фред (смеется). Атакующий полузащитник – Роналдиньо, справа – Месси, слева – Неймар. Форвард – Роналдо.

Александр Пузик, Football.ua