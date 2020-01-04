Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
Прошлый тур не принес нам прибыль, но мы по-прежнему находимся на первом месте и не собираемся его упускать. Выбрать ставки на этот тур нашего с Parimatch проекта было намного проще, чем на прошлый, ведь к Англии добавились Италия и Испания.
Текущий банк: 4546,705 грн
Аккуратные каталонцы
Эспаньол — Барселона (4 января)
Барселона вернется в футбольные баталии после зимнего перерыва поединком против Эспаньола — принципиального противника. "Попугаи" традиционно аккуратно играют против сильных соперников, а потому ожидаем, что не разогретая Барселона и Эспаньол, который будет отбиваться, не смогут забить 2 и более голов в первой половине игры.
Прогноз: Тотал первого тайма меньше (1,5)
Коэффициент: 1,64
Ставка: 200 грн
Ожидаем голепад от Реал Сосьедада и Вильярреала
Реал Сосьедад — Вильярреал (5 января)
Баски приучили в этом сезоне, что их игры получаются веселыми. Два их последних матча суммарно собрали 15 голов, а потому особых сомнений в том, что ставить, не было — ТБ 2,5 за 1,64 — отличное предложение. Верим, что Вильярреал поддержит настрой противника и мы увидим много голов.
Прогноз: ТБ 2,5
Коэффициент: 1,64
Ставка: 200 грн
Испано-итальянский двойник
Хетафе — Реал (4 января)
Реал в 19 туре Ла Лиги отправится в гости к крепкому Хетафе, который занимает шестую строчку турнирной таблицы. Конечно, Хетафе больше не может похвастаться столь надежной обороной, что и в прошлом сезоне, но по-прежнему должен доставить Реалу существенные проблемы.
Прогноз: Фора Хетафе (+1)
Коэффициент: 1,58
Аталанта — Парма (6 января)
Аталанта в данный момент — самая забивная команда Серии А. Бергамаски отличились 43 голами в 17 матчах — сумасшедший показатель. Парма, в свою очередь, пропускает и забивает более одного мяча за игру в среднем. Есть все основания, что команды проведут результативный матч и отличатся 3 и более голами.
Прогноз: ТБ 2,5
Коэффициент: 1,47
Общий коэффициент: 2,32
Ставка: 150 грн
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы сделали три ставки, две из которых ординары, а еще одна — экспресс. Данный тур предоставил нам хороший выбор. Интересно, что предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?