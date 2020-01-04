Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

Прошлый тур не принес нам прибыль, но мы по-прежнему находимся на первом месте и не собираемся его упускать. Выбрать ставки на этот тур нашего с Parimatch проекта было намного проще, чем на прошлый, ведь к Англии добавились Италия и Испания.

Текущий банк: 4546,705 грн

Аккуратные каталонцы

Эспаньол — Барселона (4 января)

Барселона вернется в футбольные баталии после зимнего перерыва поединком против Эспаньола — принципиального противника. "Попугаи" традиционно аккуратно играют против сильных соперников, а потому ожидаем, что не разогретая Барселона и Эспаньол, который будет отбиваться, не смогут забить 2 и более голов в первой половине игры.

Прогноз: Тотал первого тайма меньше (1,5)

Коэффициент: 1,64

Ставка: 200 грн

Ожидаем голепад от Реал Сосьедада и Вильярреала

Реал Сосьедад — Вильярреал (5 января)

Баски приучили в этом сезоне, что их игры получаются веселыми. Два их последних матча суммарно собрали 15 голов, а потому особых сомнений в том, что ставить, не было — ТБ 2,5 за 1,64 — отличное предложение. Верим, что Вильярреал поддержит настрой противника и мы увидим много голов.

Прогноз: ТБ 2,5

Коэффициент: 1,64

Ставка: 200 грн

Испано-итальянский двойник

Хетафе — Реал (4 января)

Реал в 19 туре Ла Лиги отправится в гости к крепкому Хетафе, который занимает шестую строчку турнирной таблицы. Конечно, Хетафе больше не может похвастаться столь надежной обороной, что и в прошлом сезоне, но по-прежнему должен доставить Реалу существенные проблемы.

Прогноз: Фора Хетафе (+1)

Коэффициент: 1,58

Аталанта — Парма (6 января)

Аталанта в данный момент — самая забивная команда Серии А. Бергамаски отличились 43 голами в 17 матчах — сумасшедший показатель. Парма, в свою очередь, пропускает и забивает более одного мяча за игру в среднем. Есть все основания, что команды проведут результативный матч и отличатся 3 и более голами.

Прогноз: ТБ 2,5

Коэффициент: 1,47

Общий коэффициен т: 2,32

Ставка: 150 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы сделали три ставки, две из которых ординары, а еще одна — экспресс. Данный тур предоставил нам хороший выбор. Интересно, что предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?