Битва редакций

Редакции спортивных изданий Украинского Медиа Холдинга совместно с компанией Parimatch запускают второй сезон проекта "Битва редакций".

Три спортивных издания — Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net примут участие во втором сезоне проекта Битва редакций. Цель — определение сильнейшей редакции в прогнозировании спортивных событий.

Редакции вышеперечисленных ресурсов получат специальные депозиты от партнера проекта Parimatch, и используют их для ставок на различные футбольные матчи. Каждую неделю все три команды будут публиковать свои "ставки".

В них авторы будут указывать свои прогнозы на матчи еврокубков, регулярные поединки чемпионатов и на матчи национальных сборных. По прошествии поединков будут подбиваться итоги, указываться суммы выигрыша или проигрыша. В финале проекта будет определен победитель – редакция, которая заработает больше всего денег.

Напомним, что в первом сезоне турнира Football.ua в последнем туре обидно упустил победу, пропустив вперед Bigmir)net.

Проект продлится в период с февраля до мая 2020 года.

До встречи, друзья, мы начинаем!