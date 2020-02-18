Редакция Football.ua совместно с Parimatch начинает новую борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.
Второй сезон нашей с Parimatch битвы начинается! В первой гонке мы долгое время лидировали, но в конце не смогли сохранить первое место и финишировали вторыми. Выводы сделаны и теперь мы надеемся взять реванш у редакции Bigmir)net. В этом туре берем два ординара. Поехали!
Текущий банк: 4500 грн
Лига чемпионов возвращается!
Боруссия Дортмунд — ПСЖ (18 февраля)
Встречаются две сверхатакующие команды, и есть все предпосылки полагать, что сегодня мы увидим много голов. Но на "читаемые" тотал больше и "обе забьют" мы решили не ставить, а сконцентрировали свое мнение на силе хозяев. "Шмели" за счет своего поля могут не то, что не проиграть, а вполне способны и победить. Французы, все-таки, являются фаворитом в этой паре, однако в первом матче добиться комфортного преимущество вряд ли получится. Как минимум сегодня Боруссия даст бой.
Прогноз: Боруссия не проиграет
Коэффициент: 1,63
Сумма ставки: 200 грн
Не верим в Шахтер
Шахтер — Бенфика (20 февраля)
Несмотря на то, что Бенфика в последние недели сбавила обороты, именно португальцы, на наш взгляд, являются очевидными фаворитами противостояния с Шахтером. У дончан много как внутренних, так и игровых проблем, что будет прекрасно видно уже в четверг. Увы, но в победу Шахтера вообще не верится.
Прогноз: Бенфика не проиграет
Коэффициент: 1,57
Ставка: 200 грн
Итог
В этом туре нашего с Parimatch проекта мы взяли всего два ординара – решили начать аккуратно без риска и необдуманных ставок. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?