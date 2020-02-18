Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch начинает новую борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

Второй сезон нашей с Parimatch битвы начинается! В первой гонке мы долгое время лидировали, но в конце не смогли сохранить первое место и финишировали вторыми. Выводы сделаны и теперь мы надеемся взять реванш у редакции Bigmir)net. В этом туре берем два ординара. Поехали!

Текущий банк: 4500 грн

Лига чемпионов возвращается!

Боруссия Дортмунд — ПСЖ (18 февраля)

Встречаются две сверхатакующие команды, и есть все предпосылки полагать, что сегодня мы увидим много голов. Но на "читаемые" тотал больше и "обе забьют" мы решили не ставить, а сконцентрировали свое мнение на силе хозяев. "Шмели" за счет своего поля могут не то, что не проиграть, а вполне способны и победить. Французы, все-таки, являются фаворитом в этой паре, однако в первом матче добиться комфортного преимущество вряд ли получится. Как минимум сегодня Боруссия даст бой.

Прогноз: Боруссия не проиграет

Коэффициент: 1,63

Сумма ставки: 200 грн

Не верим в Шахтер

Шахтер — Бенфика (20 февраля)

Несмотря на то, что Бенфика в последние недели сбавила обороты, именно португальцы, на наш взгляд, являются очевидными фаворитами противостояния с Шахтером. У дончан много как внутренних, так и игровых проблем, что будет прекрасно видно уже в четверг. Увы, но в победу Шахтера вообще не верится.

Прогноз: Бенфика не проиграет

Коэффициент: 1,57

Ставка: 200 грн

Итог

В этом туре нашего с Parimatch проекта мы взяли всего два ординара – решили начать аккуратно без риска и необдуманных ставок. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?