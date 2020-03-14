Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

По итогам прошлого тура нашего совместного с Parimatch проекта мы немного поправили наше настроение, но конкуренты по-прежнему впереди. Из-за эпидемии по всему мира наш выбор на этих выходных невелик, но ничего страшного – будем стараться выжать максимум из того, что есть.

Текущий банк: 3650 грн

Реванш Мариуполя

СК Днепр-1 — Мариуполь (14 марта)

Мариуполь не выполнил задачу, оставшись во второй шестерке, и теперь команда просто обязана становится первой в своей группе. В недавнем матче с Днепром-1 Мариуполь разгромно проиграл, но команда доигрывала матч с тремя удалениями, так что счет не отображает реальную позицию сил. Ставим на то, что гости будут настроены исправиться и сделают все, чтобы как минимум не проиграть прямому конкуренту.

Прогноз: Мариуполь не проиграет

Коэффициент: 1,90

Ставка: 100 грн

Риск!

Заря – Шахтер (15 марта)

После триумфа в Германии Шахтеру предстоит сложный матч против Зари. Луганчане доставят "горнякам" много проблем и мы считаем, что хозяева поведут в счете по ходу матча. Конечно же, это риск, но вполне оправданный. Шахтер долго будет входить в игру и Заря этим может легко воспользоваться.

Прогноз: Первый гол: Заря

Коэффициент: 2.35

Ставка: 100 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы остановили выбор на двух ординарах. Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?