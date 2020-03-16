Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта Битва редакций.
Продолжаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничает с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.
В этом туре у нас одна ставка зашла, а вторая — нет. И ровно как в прошлом туре, мы вернули лишь крохотную часть утраченных средств. Однако, учитывая наш скудный выбор перед этим туром, успехом является уже тот факт, что мы не ушли в минус.
Ставка №1
Матч: СК Днепр-1 — Мариуполь 2:0
Прогнозы: Мариуполь не проиграет
Коэффициент: 1,9
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Верили в реванш Мариуполя и в принципе гости выглядели неплохо, но удача была на стороне Днепра-1. Взгляните хотя бы на тот пенальти, привезенный на ровном месте.
Ставка №2
Матч: Заря – Шахтер 1:0
Прогнозы: Первый гол забьет Заря
Коэффициент: 2,35
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 235 грн
Заря, как и ожидалась, дала бой Шахтеру и смогла даже взять полноценные три очка. Мы ждали проход нашей ставки до самых последних минут и уже порядком нервничали, однако Михайличенко своей пушкой показал, что рисковали мы не зря. Прекрасный коэффициент.
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы продолжили путь вверх, однако шаги наши настолько крохотные, что по сути топчемся на месте. Впереди наш ждет пауза, ведь УПЛ наверняка также уйдет на вынужденный отдых и у нас не останется вариантов для ставок. Ах да, давайте посмотрим как там дела у Isport.ua и Bigmir)net.