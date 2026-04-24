Англія

На англійського хавбека претендують Інтер і Тоттенгем.

Півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс може змінити клуб у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє OneFootball, 25-річний хавбек незадоволений кількістю ігрової практики у складі мерсисайдців, що підштовхує його до можливого відходу. Додатковим фактором є чинний контракт гравця, який розрахований до літа 2027 року.

Серед головних претендентів на Джонса називають Інтер та Тоттенгем. Міланський клуб уже намагався підписати англійця взимку, однак тоді Ліверпуль відмовився відпускати футболіста. У випадку з лондонцями ситуація залежить від того, чи зможе команда зберегти місце в АПЛ на наступний сезон.

У поточній кампанії Джонс провів 44 матчі у всіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та 2 результативні передачі. Орієнтовна трансферна вартість півзахисника становить близько 35 мільйонів євро.