Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 23-го тура Примеры.

Барселона после мощной оплеухи от Атлетика постарается не ударить в грязь лицом в игре против Бетиса.

Бетис — Барселона

Воскресенье, 22:00, Севилья, Бенито Вильямарин. Арбитр встречи — Хосе Мария Санчес Мартинес.

Дела Барселоны идут далеко не лучшим образом. Плохая игра команды и не самые утешительные результаты привели к увольнению Вальверде и приходу Сетьена, однако с тех пор ситуация лишь ухудшилась. Барса вылетела от Атлетика в Кубке Испании, пропустила Реал в турнирной таблице Примеры, а внутри самого клуба вспыхнул конфликт, который может иметь серьезные последствия. Речь о перепалке между Лео Месси и Эриком Абидалем, в которую вступают и другие футболисты.

Если стороны выходят в публичную плоскость, значит в клубе действительно разногласия. Поговаривают, что из-за этого конфликта Месси может уйти из Барселоны уже летом, однако, честно говоря, больше верится в уход пускай даже всего руководства и совета директоров, чем 32-летнего аргентинца. В любом случае, этот конфликт лишь усугубляет ситуацию в клубе и будет очень интересно посмотреть, чем закончится эта ссора.

В этом туре Барса отправится в гости к Бетису на Бенито Вильямарин. "Бело-зеленые" продолжают оставаться командой настроения и после каждого феерического матча выдают провальную серию. С таким составом и амбициями Бетис обязан бороться как минимум за Лигу Европы, но пока команда не может забраться даже в десятку. Матч против Барсы — очередная возможность для "бетикос" показать свою силу и наконец понять цель на сезон. В случае поражения о заветном месте в Лиге Европы можно будет понемногу забывать.

У обеих команд есть потери на этот поединок. Так, из-за дисквалификаций Бетису и Барселоне не помогут Зухаир Феддал и Жерар Пике соответственно, а из-за травм — Хуанми, Гуардадо и Дембеле и Суарес. При этом, тренеры наверняка отзеркалят схемы друг друга, сыграв 4:3:3.

Дополнительная интрига поединка — это персона Кике Сетьена, ведь именно работа в Бетисе проложила тренеру путь в столицу Каталонии. Фанаты "бетикос" хорошо относятся к Кике и будет интересно взглянуть, насколько тепло его примет стадион. В то же время, кому как ни Сетьену знать силу этого Бетиса и его сильные и слабые стороны. Как минимум в таких матчах Сетьен обязан доказывать свою тренерскую силу.

Травмированы: Хуанми, Гуардадо — Дембеле, Суарес

Дисквалифицированы: Феддал — Пике

Интересные факты:

- Барселона обыгрывала Бетис в 11 из последних 13 матчах в Примере.

- В последних 14 из 15 матчах против Бетиса Барселона забивала минимум дважды.

- В последних шести домашних матчах Бетиса было забито не менее 3 голов.