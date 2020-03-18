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    18 марта 2020, 20:15

    Президент Реала: Сейчас нужно подчеркнуть необходимость солидарности

    Флорентино Перес пожелал всем крепкого здоровья.

    Флорентино Перес, photo Real Madrid CF
    Флорентино Перес, photo Real Madrid CF 18 марта 2020, 20:15

    Президент мадридского Реала Флорентино Перес обратился к болельщикам, в связи с возникшей ситуацией в Европе, которая продолжает борьбу против коронавируса.

    "Прежде всего я желаю вам и вашим семьям всего самого хорошего в этих исключительных и трудных обстоятельствах, которые мы во всем мире. Я также хотел бы от имени всех мадридцев выразить свою солидарность тем семьям, которые непосредственно пострадали от пандемии коронавируса. Все наши силы и мужество направлены на то, чтобы попытаться помочь пострадавшим преодолеть боль", — приводит слова президента официальный сайт "королевского клуба".

    "Как вы уже узнали, клуб принял все меры предосторожности, чтобы замедлить распространение коронавируса. Мы строго соблюдаем все предписания и рекомендации органов здравоохранения. Реал приостановил всю спортивную деятельность. Офисы закрыты, а экскурсии по Сантьяго Бернабеу прекращены. Все мероприятия в Реал Мадрид Сити и фонде клуба отменены Тем не менее, нам необходимо оставаться сильными и продолжать нести наши ценности, которые стали такими важными за 118 лет истории Реала".

    "Сейчас нужно подчеркнуть необходимость солидарности, чтобы строго следовать указаниям властей и, прежде всего, оставаться дома. Реал продолжает работать и доступен через онлайн-офис обслуживания. Я хочу поблагодарить всех за понимание. Все мы — часть лучшего клуба в истории, который никогда не сдается и который олицетворяет чувства миллионов людей во всем мире".

    "Вместе мы преодолеем этот огромный вызов. Сегодня, сильнее чем когда-либо, желаю вам и вашим семьям всего наилучшего. Берегите себя, и я надеюсь, что скоро мы сможем снова встретиться и вернуться к нормальной жизни. Мы сделаем это вместе. Уверен, что мы снова будем наслаждаться Реалом также страстно, как и всегда. Это чувство наша величайшая сила", — заключил владелец Реала.

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