Украина

Киевляне показывают невероятную результативность при румынском наставнике.

Летом 2020 года Мирча Луческу возглавил киевское Динамо, сменив на посту главного тренера команды Алексея Михайличенко.

Динамо под руководством Луческу провело в УПЛ 41 поединок, в которых сумело забить 100 мячей в ворота своих соперников. Таким образом, под руководством опытного наставника киевляне забивают более двух мячей за игру в среднем.

Кроме того, в матче с Черноморцем своим забитым мячом отличился Денис Гармаш — украинский хавбек отличился юбилейным, 50-м мячом в составе киевлян во всех турнирах. На это футболисту потребовалось 322 матча.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Черноморец — Динамо (1:6).