Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вражаюче досягнення для скромної команди Бубішти.

Збірна Кабо-Верде у матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 зіграла внічию з Уругваєм (2:2). До цього у першому турі команда Бубішти втримала нічию проти Іспанії (0:0).

Таким чином, збірна Кабо-Верде стала першою командою з часів Сенегалу на ЧС-2002, яка не програла у своїх двох дебютних матчах на мундіалі.

Також Кабо-Верде – це перша збірна в історії, яка змогла забити свій перший гол на чемпіонатах світу зі штрафного удару – ця статистика ведеться з 1966 року.

І ще один рекорд — збірна Кабо-Верде зробила лише п'ять фолів за перші два матчі мундіалю, що є найменшим показником в історії з 1966 року.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Уругвай — Кабо-Верде.