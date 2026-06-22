Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бельгійський голкіпер, можливо, проводить свій останній мундіаль.

Збірна Бельгії у матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 поділила очки з Іраном (0:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "червоних дияволів" Тібо Куртуа, для якого це був восьмий сухий поєдинок на чемпіонатах світу.

Таким чином, 34-річний бельгієць вийшов на друге місце серед воротарів за кількістю сухих матчів на мундіалях, яке він ділить із Яном Йонгблудом (Данія), двома бразильцями Емерсоном Леао та Клаудіо Таффарелом, Зеппом Маєром (Німеччина) та Уго Льорісом (Франція).

Лідером рейтингу є колишній воротар збірної Франції Фаб'єн Бартез та англієць Пітер Шилтон, на рахунку яких по десять сухих матчів.

Після двох турів Бельгія посідає третє місце у групі, набравши по два очки з Іраном. Єгипет лідирує, набравши чотири очки, а Нова Зеландія замикає квартет із одним балом.