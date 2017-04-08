Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей тридцать первого тура испанской Ла Лиги.

Эспаньол — Алавес

Суббота, 14:00, Барселона, Корнелья-Эль Прат. Арбитр встречи — Мелеро Лопес.

Интересный поединок между соседями по турнирной таблице. В прошлом туре Алавес и Эспаньол синхронно проиграли и сейчас наверняка обе команды хотят реабилитироваться. Поражения сегодняшних соперников были разными.

Если же Попугаи проиграли Атлетику, который борется за 5-е место, то Лисицы умудрились уступить Осасуне, которая уже давно одной ногой находится в Сегунде. Эспаньол традиционно хорошо выступает на родном стадионе и имеет хорошую статистику в матчах с Алавесом. Кажется, что и после этого поединка серия побед Попугаев продолжится.

Ориентировочные составы:

Эспаньол: Диего Лопес — Хави Лопес, Диего Рейес, Давид Лопес, Мартин — Хурадо, Диоп, Виктор Санчес, Пьятти — Морено, Кайседо

Алавес: Пачеко — Фемения, Феддал, Лугардия, Тео Эрнандес — Ману Гарсия, М. Льоренте — Токеро, Камараса, Ибаи Гомес — Дэйверсон

Не сыграют: Дуарте — Собрино

Дисквалифицированы: Фуэго — Рауль Гарсия

Под вопросом: Наварро, Х-А. Рейес — Вигарай

Интересные факты:

- В последних 6 домашних матчах Эспаньола было забито как минимум три гола.

- Эспаньол не пропускает от Алавеса на протяжении последних четырех матчей .

- Алавес и Эспаньол в последних пяти матчах не забивали более двух голов.

- Эспаньол побеждал Алавес в последних трех матчах.

- Попугаи побеждали в последних 5 из 6 домашних матчах.

- В последних трех матчах Алавеса было забито не менее трех голов.

прогноз 2:1

Севилья — Депортиво



Суббота, 19:30, Севилья, Рамон Санчес Писхуан. Арбитр встречи — Хайме Латре.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Сколько уже было сказано о проблемах Севильи за последние недели, но ситуации с тех пор не улучшается. Нервионцы безвольно уступили Барселоне несколько дней назад, что вынуждает еще больше говорить о глубочайшем кризисе команды.

В этом туре на Рамон Санчес Писхуан заглянет Депортиво, которое в последних пяти турах набрало больше очков, чем Севилья. Парадоксально, но факт — 16-я команда Ла Лиги в последних пяти турах играла лучше коллектива, месяц назад претендующего на чемпионство. Смех да и только.

Сегодня Сампаоли бросит в бой всех сильнейших исполнителей, однако форма целого ряда игроков оставляет желать лучшего. У лидеров команды пропала былая свежесть, они перестали играть агрессивно, нет того желания... И это несомненно является одной из причин провала команды во второй части сезона. Если же Севильи не удастся победить и в этой игре, то Вильярреал уже может спокойно заглядываться на четвертое место.

Ориентировочные составы:

Севилья: Рико — Ленгле, Пареха, Меркадо — Мариано, Нзонзи, Насри, Эскудеро — Корреа, Бен Йеддер, Сарабия

Депортиво: Лукс — Хуанфран, Сидней, Аррибас, Луизиньо - Дос Сантос, Боргес — Хиль, Чолак, Фажр — Хоселу

Не сыграют: Тремулинас, Крон-Дели, Рами — Наварро, Какута

Дисквалифицирован: Витоло (Севилья)

Интересные факты:

- В последних 5 домашних матчах Севильи было забито менее трех голов.

- Севилья не проигрывает у Депортиво в последних 12 матчах во всех турнирах.

- Депортиво не может забить гол на протяжении последних трех матчах Ла Лиги.

- Депортиво проиграло 14 из последних 15 матчей на выезде.

- Севилья не проигрывает на протяжении последних 8 матчей в Примере.

- Севилья не побеждала в последних пяти матчах Ла Лиги.

прогноз 1:0

Малага — Барселона

Суббота, 21:45, Малага, Ла-Росаледа. Арбитр встречи — Хиль Мансано.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Барселона, выходя на матч с Малагой уже будет знать результат игры Реала и Атлетико, а от этого, несомненно, будет зависеть настроение игроков. У Малаги и так критически мало шансов в игре против сине-гранатовых, а если представить, что Реал уступит Атлетико, то можно смело начинать опасаться за Анчоусов.

Видится, что в этом случае гости камня на камне не оставят от Малаги, хотя, с другой стороны, такая новость может и вовсе отрицательно сказаться на команде, ведь на ней будет лежать дополнительная ответственность. В любом случае, игрокам Барселоны нужно выходить и делать свою работу, что в последнее время у них получается очень даже неплохо.

Ориентировочные составы:

Малага: Камени — Росалес, Л. Эрнандес, Д. Льоренте, Рикка — Ресио, Камачо — Кстро, Форналс, Хуанкар — Сандро

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Умтити, Матье, Альба — Д. Суарес, Бускетс, Гомеш — Месси, Л. Суарес, Неймар

Не сыграют: Кузманович, Коне — Видаль, Рафинья

Дисквалифицированы: Кеко — Пике, Ракитич

Под вопросом: М. Торрес, Эн Незири — Туран

Интересные факты:

- В последних 10 матчах Барселоны было забито более двух голов.

- Барселона победила в последних 9 из 10 матчей в Примере.

- Малага проигрывала в последних 5 из 6 матчей.

- В последних трех домашних матчах Малаги было забито не более двух голов.

прогноз 0:4

Гранада — Валенсия



Воскресенье, 13:00, Гранада, Нуэво Лос Карменес. Арбитр встречи — Викандо Гарридо.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

До конца текущего сезона остается всего 8 туров, а отставание Гранады от спасительного 17-го места составляет 7 очков. Если Насриды еще надеяться сохранить прописку в Ла Лиге, то в таких матчах, как с Валенсией, очки брать просто необходимо.

В пользу Летучих Мышей говорит тот факт, что команда не решает никаких задач и играет в свое удовольствие. В прошлых турах от этого пострадали Сельта и Депортиво, однако Лос Чес дома и на выезде — это абсолютно разные коллективы. Тем не менее, нет сомнений, что в этой игре Гранаде будет очень тяжело.

Наверняка наш Артем Кравец на этот раз все-таки останется на скамейке запасных. Украинец ужасно провел прошлые два матча, что наверняка приведет к последствиям. Надеемся, что хоть на замену Артема все-таки выпустят.

Ориентировочные составы:

Гранада: Очоа — Ингасон, Соньер, Эступиньян — Фулькье, Вакасо, Уче, Ортега — Карсела-Гонсалес, Рамос, Перейра

Валенсия: Алвес — Канселу, Мангала, Гарай, Сикейра — Солер, Перес, Парехо — Эль Хаддади, Дзадза, Орельяна

Не сыграют: Морено, Нани, Гайя (все — Валенсия)

Под вопросом: Рамос, Коне — М. Суарес

Интересные факты:

- В последних 8 из 10 выездных матчах Валенсии было забито более двух голов.

- Валенсия не проигрывала у Гранады в последних 13 матчах во всех турнирах.

- В последних 8 из 10 выездных матчах Валенсия пропускает минимум дважды.

- Летучие Мыши проиграли последние три матча на выезде.

прогноз 2:2

Сельта — Эйбар

Воскресенье, 17:15, Виго, Балаидос. Арбитр встречи — Мунуэра Монтера.

Эйбар продолжает погоню за Сосьедадом и Атлетиком. Новая преграда на пути команды — Сельта. На Балаидосе очень редко кому-то бывает легко в матче против Кельтов, и Эйбар наверняка исключением не станет.

Сельта сейчас не решает никаких турнирных задач, так что в этой игре хозяева наверняка снова предложат сопернику сыграть в открытый футбол, что может в итоге привести к результативному поединку.

Ориентировочные составы:

Сельта: Альварес — Мальо, Кабрал, Фонтас, Хонни — Радоя, П. Эрнандес — Аспас, Васс, Систо — Росси

Эйбар: Родригес — Капа, Рамис, Лежен, Луна — Леон, Эскаланте, Д. Гарсия, Пенья — Энрич, Кике

Не сыграют: Диас, Гвидетти — Нано, Рико, Арбилья, Инуи

Под вопросом: Систо, Бланко (оба — Сельта)

Интересный факт:

- В 11 из последних 13 домашних матчей Сельты было забито как минимум три гола.

прогноз 1:1

Осасуна — Леганес

Воскресенье, 19:30, Памплона, Рейно-де-Наварра. Арбитр встречи — Окон Арраис.

Матч с Осасуной является прекрасным шансом для Леганеса практически решить все вопросы о сохранении прописки. Кажется, что в случае сегодняшней победы Леганес наверняка не растеряет преимущество перед конкурентами и останется в элитном испанском дивизионе, тогда как вопрос о командах-неудачниках будет решен.

Осасуна в прошлом туре наконец-таки победила, что эмоционально подзарядило команду. Наверняка памплонцы хотят громко хлопнуть дверь, так что легкой прогулки у Леганеса не предвидится.

Ориентировочные составы:

Осасуна: Сиригу — Ойер, Вуядинович, Давид Гарсия — Беренгер, Каюсич, Фаусто, Куэвас, Клерк — Кодро, Леон

Леганес: Эррерин — Тито, Сиовас, Мантовани, Рико — Моран, Перес — Эль Жар, Пирес, Шимановски — Геррера

Не сыграют: Х. Фланьо, М. Фланьо, Дигар, Тано, Ромеро, Лоэ, Унаи Гарсия — Ибаньес, Серантес

Под вопросом: Роберто Торрес (Осасуна)

​Интересные факты:

- Осасуна не может победить на протяжении последних 15 домашних матчей.

- Леганес не знает вкуса победы вот уже в 11 матчах на выезде.

- В последних трех выездных матчах Леганеса было забито менее трех голов.

прогноз 1:1

Лас Пальмас — Бетис



Воскресенье, 21:45, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Гран-Канария. Арбитр встречи — Санчес Мартинес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Еще один матч, который мало что решает. Лас Пальмас традиционно хорошо играет на своем поле, и наверняка в игре с Бетисом Пальмы будут диктовать свои условия. Гости, в свою очередь, будут не против сыграть вторым номером, пытаясь убежать в стремительные контратаки, что может привести к результативному матчу. В том что Лас Пальмас забьет сомнений практически нет, а вот удастся ли это сделать севильской команде, узнаем уже завтра вечером.

Ориентировочные составы:

Лас Пальмас: Лисоаин — Мачадо, Бигас, Лемос, Д. Кастельяно — В. Гомес, Меса, Виера — Тана, Боатенг, Хесе

Бетис: Адан — Бруно, Песелья, Тошка — Наварро, Себальос, Пардо, Петрос, Дурмиси — Кастро, Санабрия

Не сыграют: -

Дисквалифицирован: Брашанац (Бетис)

Под вопросом: Х. Кастельяно — Дурмиси, Себальос, Манди, Пиччини

​Интересные факты:

- Бетис сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних пяти матчах против Лас Пальмаса из шести.



- Лас Пальмас не проигрывает в последних 17 из 19 домашних поединков.

- Лас Пальмас и Бетис в последних 6 из 7 очных встреч не забивали больше двух голов.

- Бетис не уступал Лас Пальмасу в 12 из последних 13 встреч.

прогноз 3:1

Реал С — Спортинг Х



Понедельник, 21:45, Сан-Себастьян, Аноэта. Арбитр встречи — Гонсалес Гонсалес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Пора Сосьедаду возвращаться на победный путь. Баски в последних четырех турах набрали лишь один балл, однако это не исключило их из гонки за пятое место. В случае победы над Спортингом отставание от пятого Вильярреала будет составлять всего два балла, а впереди будет еще целых семь туров.

Тем не менее, победы над хихонской командой нужно еще добиться, а нет сомнений в том, что гости будут сражаться и отдадут все силы, ведь они по-прежнему находятся в зоне вылета.

Ориентировочные составы:

Реал С: Рулли — Ордиосола, Р. Навас, Иньиго Мартинес, Берчиче — Прието, Ильярраменди, Сурутуса — Вела, Виллиан Хосе, Оярсабаль

Спортинг Х: Куэльяр — Лильо, Аморебьета, Мере, Канелья — Мой Гомес, Весга, Альварес — Кармона, Чоп, Бурги

Не сыграют: К. Мартинес, Агиррече (оба — Реал С)

Под вопросом: Ордиосола, Ильярраменди — Куэльяр, М. Гомес, Чоп, Вигуэра, Дуглас, Траоре

​Интересные факты:

- Спортинг не побеждал в последних 21-м из 22-х матчей на выезде.

- Реал С и Спортинг в 7 из последних 8 матчей забивали более двух голов.

- В последних 4 играх Сосьедада было забито менее трех голов.

прогноз 2:0

Анонс к матчу Реал — Атлетико читайте в отдельном материале.

Александр Пузик, Football.ua