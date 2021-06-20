Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги второго тура проекта — Битва редакций.
Килиан Мбаппе в матче против Венгрии, Getty Images
20 июня 2021, 09:08
Матчи второго тура чемпионата Европы подошли к концу и мы спешим подвести итоги второго тура нашей с Parimatch Битвы редакций. К сожалению, успешным для нас этот тур не выдался. Об этом и поговорим.
Ставка №1
Матч: Дания — Бельгия 1:2
Прогноз: Победа 2
Коэффициент: 2,07
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 207 грн
"Красные дьяволы" начали поединок очень вальяжно, за что и поплатились пропущенным голом. Тем не менее, во втором тайме бельгийцы собрались и в спокойном темпе доказали свое превосходство на поле.
Ставка №2
Матч: Венгрия — Франция 1:1
Прогноз: Ф2 (-1,5)
Коэффициент: 1,94
Ставка: 150 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Главная сенсация чемпионата Европы на данный момент. И конечно же мы попались! Уж очень было сложно представить, что венгры навяжут борьбу действующим чемпионам мира, но именно так и случилось. Франция провалила матч и смогла взять лишь одно очко.
Ставка №3
Матч: Нидерланды — Австрия 2:0 / Финляндия — Россия 0:1
Прогноз: ТБ2,5 / Ф1 (+1,5)
Коэффициент: 2,53
Ставка: 100 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
И вот самый обидный результат. У Нидерландов было куча моментов еще в первом тайме и наша ставка спокойно могла заходить даже в первые 45 минут, однако "пробить" тотал в конечном итоге командам не удалось. Вторая ставка в экспрессе зашла, но это уже не важно.
Как видим, во втором туре нашего с Parimatch проекта у нас зашла одна ставка из трех, из-за чего мы потеряли часть денег. Этим прекрасно воспользовались ребята из ISport.ua и Bigmir.net, которые еще больше вышли в плюс. Борьба накаляется!