Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги второго тура проекта — Битва редакций.

Матчи второго тура чемпионата Европы подошли к концу и мы спешим подвести итоги второго тура нашей с Parimatch Битвы редакций. К сожалению, успешным для нас этот тур не выдался. Об этом и поговорим.

Ставка №1

Матч: Дания — Бельгия 1:2

Прогноз: Победа 2

Коэффициент: 2,07

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 207 грн

"Красные дьяволы" начали поединок очень вальяжно, за что и поплатились пропущенным голом. Тем не менее, во втором тайме бельгийцы собрались и в спокойном темпе доказали свое превосходство на поле.

Ставка №2

Матч: Венгрия — Франция 1:1

Прогноз: Ф2 (-1,5)

Коэффициент: 1,94

Ставка: 150 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Главная сенсация чемпионата Европы на данный момент. И конечно же мы попались! Уж очень было сложно представить, что венгры навяжут борьбу действующим чемпионам мира, но именно так и случилось. Франция провалила матч и смогла взять лишь одно очко.

Ставка №3

Матч: Нидерланды — Австрия 2:0 / Финляндия — Россия 0:1

Прогноз: ТБ2,5 / Ф1 (+1,5)

Коэффициент: 2,53

Ставка: 100 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

И вот самый обидный результат. У Нидерландов было куча моментов еще в первом тайме и наша ставка спокойно могла заходить даже в первые 45 минут, однако "пробить" тотал в конечном итоге командам не удалось. Вторая ставка в экспрессе зашла, но это уже не важно.

Как видим, во втором туре нашего с Parimatch проекта у нас зашла одна ставка из трех, из-за чего мы потеряли часть денег. Этим прекрасно воспользовались ребята из ISport.ua и Bigmir.net, которые еще больше вышли в плюс. Борьба накаляется!