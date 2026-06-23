Півзахисник алжирської збірної провів на полі всі 90 хвилин.
Ібрагім Маза, getty images
23 червня 2026, 09:16
Хавбек збірної Алжиру Ібрагім Маза був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Йорданії (2:1).
20-річний футболіст відіграв увесь матч, хоча результативними діями не відзначився. Втім, його внесок у гру команди був високо оцінений організаторами турніру.
Після двох турів Алжир має у своєму активі три очки та посідає друге місце в групі J. Йорданія поки що залишається без набраних балів і замикає турнірну таблицю квартету.
У заключному турі групового етапу алжирці зустрінуться з Австрією, тоді як Йорданія зіграє проти Аргентини. Обидва матчі відбудуться 28 червня.