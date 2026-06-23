Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник алжирської збірної провів на полі всі 90 хвилин.

Хавбек збірної Алжиру Ібрагім Маза був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Йорданії (2:1).

20-річний футболіст відіграв увесь матч, хоча результативними діями не відзначився. Втім, його внесок у гру команди був високо оцінений організаторами турніру.

Після двох турів Алжир має у своєму активі три очки та посідає друге місце в групі J. Йорданія поки що залишається без набраних балів і замикає турнірну таблицю квартету.

У заключному турі групового етапу алжирці зустрінуться з Австрією, тоді як Йорданія зіграє проти Аргентини. Обидва матчі відбудуться 28 червня.