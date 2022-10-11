Німеччина

Почесний президент мюнхенського клубу визнав, що Баварії поки не вдалося замінити Левандовські.

Улі Хенесс розповів, чого не вистачає Баварії цього сезону.

Мюнхенський клуб здобув лише одну перемогу у шести останніх матчах Бундесліги і посідає третє місце у таблиці, відстаючи на чотири очки від Уніона Берліна. Влітку Баварія продала Роберта Левандовські Барселоні.

"Одне можна сказати напевно — нам не вистачає "дев'ятки". Коли ведеш з рахунком 2:0, ти маєш перемагати у матчі.

Звичайно, відпустити Роберта – це важливе та важке рішення.

На топ-форварда вже не лишилося грошей. Якби його запросили, зараз усе було б гаразд", — наводить слова Хенесса Sport Bild.