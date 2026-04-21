Досвідчений нападник стане вільним агентом після завершення сезону.

Вінгер Роми Стефан Ель-Шаараві залишить клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу вирішило не продовжувати контракт із 33-річним футболістом, який спливає в червні. Таким чином, італієць стане вільним агентом і зможе самостійно обрати нову команду.

Ель-Шаараві виступає за Рому з січня 2021 року, коли повернувся до Італії з Китаю.

Повідомляється, що ситуацією вже цікавиться Дженоа. Клуб розглядає можливість запропонувати нападнику контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон, що потенційно може залишити його в команді до 2029 року.