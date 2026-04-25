Італія

Клуб визначається з трансферами після відходу Раньєрі.

Рома готується до серйозних змін у складі перед літнім трансферним вікном. Після того як ситуація в клубі стабілізувалася після відходу Клаудіо Раньєрі, керівництво отримало можливість чітко визначити подальший напрям розвитку. Йдеться як про рішення щодо майбутнього гравців, так і про пошук необхідних підсилень.

Сам Гасперіні не вважає, що команді потрібна повна перебудова: "Ця команда має важливу базу. Її не потрібно перебудовувати, її потрібно покращувати".

Очікується, що кістяк складу залишиться без суттєвих змін. Зокрема, позитивна динаміка спостерігається у ситуації з Лоренцо Пеллегріні — попри завершення контракту, сторони близькі до його продовження. Новий тренер високо оцінює капітана, вважаючи його одним із найтехнічніших гравців команди після Пауло Дібала.

Також у клубі розраховують зберегти Джанлука Манчіні та Браян Крістанте — переговори щодо нових угод для цих футболістів знову активізувалися. Не виключено, що залишиться і Маріо Ермосо, оскільки клуб має опцію продовження його контракту.

Водночас без змін не обійдеться — низка гравців, імовірно, залишить команду. Серед них називають Стефан Ель-Шаараві, Костас Цимікас та Еван Фергюсон. Під питанням і майбутнє Артема Довбика, який не зумів переконати тренера.

Невизначеною залишається ситуація ще з кількома футболістами, серед яких Анхеліньйо, Еван Н'Діка та Ману Коне. Їхнє майбутнє може залежати також від фінансових факторів і можливих трансферів до завершення червня.

Таким чином, Рома входить у період суттєвих змін, але з чітким баченням розвитку під керівництвом головного тренера.