Испания

Защитник каталонцев уверен, что победа над Бетисом может придать положительный импульс команде.

Барселона в 23-м туре Ла Лиги дважды отыгрывалась в матче против Бетиса и в конечном итоге победила 3:2.

"Это был очень физически тяжелый матч. Бетис здорово прессинговал. Во втором тайме было больше пространства. К концу матча мы умирали, однако сумели набрать три очка", — цитирует Серхи Роберто Marca.

"Барселоне было очень важно победить на выезде. Наше поражение от Атлетика в Бильбао было несправедливым, ведь мы создали очень много моментов. Сегодня мы старались действовать столь же динамично. В этом сезоне у нас многое не получалось за пределами Камп Ноу, но сейчас мы счастливы".

Барселона проведет следующий матч в Ла Лиге против Хетафе 15 февраля. Сейчас каталонцы идут вторыми, отставая от Реала на три пункта.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.