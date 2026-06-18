Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна Швейцарії, Getty Images
18 червня 2026, 07:15
У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Швейцарії та Боснії і Герцеговини.
Поєдинок відбудеться в четвер, 18 червня, на американському Лос-Анджелес Стедіум. Початок — о 22:00 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мурата Якина. Так, на перемогу Швейцарії можна поставити з коефіцієнтом 1.56, тоді як потенційний успіх Боснії і Герцеговини оцінюється показником 6.15. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.21.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Швейцарія не програє + тотал менше 2,5", представлений показником 2.06.
Коефіцієнтом 2.25 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бреля Емболо.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Голи в обох таймах: ні". На нього можна поставити з показником 1.93.
Слідкуйте за матчем Швейцарія — Боснія і Герцеговина на Football.ua.