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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Швейцарії та Боснії і Герцеговини.

Поєдинок відбудеться в четвер, 18 червня, на американському Лос-Анджелес Стедіум. Початок — о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мурата Якина. Так, на перемогу Швейцарії можна поставити з коефіцієнтом 1.56, тоді як потенційний успіх Боснії і Герцеговини оцінюється показником 6.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.21.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Швейцарія не програє + тотал менше 2,5", представлений показником 2.06.

Коефіцієнтом 2.25 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бреля Емболо.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Голи в обох таймах: ні". На нього можна поставити з показником 1.93.

Слідкуйте за матчем Швейцарія — Боснія і Герцеговина на Football.ua.