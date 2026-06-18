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Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 у Мексиці місцева національна команда зустрінеться зі збірною Південної Кореї.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 19 червня, на Гвадалахара Стедіум. Початок — о 04:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде уругваєць Густаво Техера.

Експерти GGBET дають такий прогноз: перемога Мексики — 2.04, успіх Південної Кореї — 4.06, нічия — 3.30. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Мексика не програє й тотал більше 1,5", представлений показником 1.83. Підопічні Хав'єра Агірре очікувано впевнено виглядають у матчах на мексиканських стадіонах, хоча й у США у вересні 2025 року вони уникнули поразки від корейців, зігравши внічию з рахунком 2:2. Очікується, що майбутня дуель у Гвадалахарі навряд чи буде настільки ж результативною, але на бодай два гола розраховувати вболівальники й нейтральні глядачі можуть.

Коефіцієнтом 2.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рауля Хіменеса, тоді як потенційний гол Хин-мін Сона — 3.60. Хто ж іще, як не лідери атаки обох збірних, мають вирішувати долю надважливих протистоянь. Мексиканець лік своїм голам на ЧС-2026 уже відкрив, а кореєць сподіватиметься відзначитися першим результативним ударом уже на Гвадалахара Стедіум.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Південна Корея заб'є один гол". На нього можна поставити з показником 2.50. Корейці гідно виступили в поєдинку з чехами, продемонструвавши свою спроможність не тільки атакувати, але й доводити атаки до бажаного кінця. Мексиканці ж у свою чергу їм навряд чи дозволять відзначитися більше, ніж один раз.

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